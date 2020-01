Neustart mit Erdogan / Leitartikel von Michael Backfisch

In den deutsch-türkischen Beziehungen ist ein neues Kapitel

aufgeschlagen worden. Beim Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip

Erdogan mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Istanbul war wenig von

Schärfe und viel von Kooperation zu spüren. Erdogan bezeichnete Merkel als

“geschätzte Freundin” – ein ungewohnter Zungenschlag. Die Kanzlerin revanchierte

sich mit einem breit gefächerten Angebot der Zusammenarbeit. Auf den

Konferenztischen lag der Samthandschuh. Dies alles ändert nichts an den großen

sachlichen Differenzen. Aus deutscher Sicht sind dies vor allem der

autokratische Kurs des Präsidenten und der Umgang mit Menschenrechten. Das

Treffen in Istanbul gibt Hoffnung – ein bisschen zumindest. Wie weit die neue

deutsch-türkische Annäherung wirklich trägt, muss sich aber noch erweisen.

