Neustart mit neuer (Management-)Power

Easysub bekommt ein ?Plus?: Die ?easysub plus GmbH? hat zum 1. Januar 2020 den Gescha?ftsbetrieb der insolventen ?easysub GmbH? in vollem Umfang vom Insolvenzverwalter zurückgekauft. Damit übernimmt die easysub plus GmbH die Beziehungen zu rund 2.000 Kunden und führt die werthaltigen Kooperationen mit den verschiedenen Partnern, wie ?WM SE?, ?Europart? oder auch der ?DKV?, fort. Genauso haben alle bisherigen Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz behalten ? sie bilden das Fundament des neuen Unternehmens.

An der Spitze der easysub plus GmbH stehen nunmehr mit Gerret Ho?her, einem seit 20 Jahren in der Insolvenz- und Restrukturierungsberatung ta?tigen Rechtsanwalt und Diplom-Kaufmann, sowie dem easysub-Gru?nder Jochen Saße, zwei erfahrene Ko?pfe. Neben strukturellen und prozessualen Anpassungen sollen die Themen ?Qualita?t und Nachhaltigkeit? zuku?nftig noch sta?rker im Vordergrund stehen.

?Wir werden auch weiterhin die Antra?ge unserer Kunden auf Fo?rdergelder bearbeiten und genauso die bereits 2019 eingereichten Antra?ge und begonnenen Abrechnungen fortfu?hren. Ich bin sehr froh, dass meine langja?hrig erfahrenen Mitarbeiter ? mit ihrer Expertise und ihrem Know-how ? im Innen- und Außendienst komplett an Bord geblieben sind?, so Jochen Saße.

Die easysub plus GmbH ist gut ins neue Jahr gestartet und verarbeitet bereits eine Vielzahl neuer De-minimis-Antra?ge. Die aktuelle Fo?rderperiode hat bereits am 7. Januar 2020 begonnen. easysub-plus-Pressesprecher Carsten Kaletta führt zu den ersten 4 Wochen der aktuellen Förderperiode aus: ?Unser Geschäft ist prima angelaufen, wir liegen umsatzmäßig über den Zahlen des Vorjahres. Wir sind sehr optimistisch, dass uns der nachhaltige Turn-Around in diesem Jahr gelingt.?

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.easy-sub.de. Genauso können die Kunden sowie alle, die an Fördergeldern interessiert sind, Carsten Kaletta werktags in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 06171 ? 277 55 15 erreichen oder natürlich per Mail: kaletta@easy-sub.de.

Die easysub plus GmbH ist ein in Oberursel ansässiges Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das sich auf ganzheitliche, individuelle ?360°-Lösungen? im Bereich Subventionen und Förderprogramme spezialisiert hat. Im Fokus steht die projektbezogene Unterstützung der Kunden, die die Oberurseler mit ihrer Expertise gleichsam durch den undurchsichtigen Förderdschungel führen – immer mit dem Ziel für das jeweilige Unternehmen das Maximum an ?Fördergeldern? zu generieren.

In enger Abstimmung mit Ämtern und Ministerien übernimmt easysub plus zudem die komplette bürokratische und administrative Abwicklung der Förderanträge: Das Unternehmen beantragt, verwaltet und überwacht die Fristen der Förderanträge seiner Kunden und entlastet diese von allen bürokratischen Anforderungen.

Vom Antrag über den Verwendungsnachweis bis zur Auszahlung ? easysub plus übernimmt alle anfallenden Tätigkeiten, und das fristgerecht und immer in Einklang mit der aktuellen Gesetzgebung.