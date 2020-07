Neutrale Evaluierung von Marketing-Agenturen jetzt möglich

06. Juli 2020, Hamburg. Erstmalig im deutschsprachigen Raum gibt es einen Service für neutrale Online-Marketing Evaluation und Reporting. Das Unternehmen TrustReport evaluiert die Aktivitäten von Unternehmen online. Mit diesen Daten können Unternehmen wertvolle Informationen gewinnen, wie effizient sie ihr Marketing-Budget einsetzen.

Viele Unternehmen setzen statt auf eine eigene Marketing-Abteilung auf die Unterstützung einer spezialisierten Marketing-Agentur. Ohne internes Expertenwissen sind viele Firmen allerdings nicht in der Lage, wirklich abschätzen zu können, ob die Dienstleistung der Agentur auch den Ansprüchen des Unternehmens oder den Kosten entspricht. Ein Evaluations-Dienstleister wie TrustReport schafft hier Klarheit und damit Vertrauen.

Das Team von TrustReport liefert seinen Kunden alle Informationen zu den Online-Aktivitäten ihres Unternehmens wie z.B. SEO, Performance Advertising über Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads & Co, Bewertungen, Website-Performance und und und. So kann das Unternehmen über die Auswertungen von TrustReport Monat für Monat aufs Neue evaluieren, welchen Erfolg oder Misserfolg die Maßnahmen (insbesondere die Beauftragung von Marketing-Agenturen) gebracht haben.

Mit diesen Evaluationen können auch Unternehmer bzw. Unternehmen ohne intensives Fachwissen im Bereich Marketing festellen, ob sie ihr Marketing-Budget zielgerichtet einsetzen.

Neutrale Online-Marketing-Reports schaffen vertrauen

Besonders kleinere Unternehmen, ohne eine Marketing-Abteilung mit entsprechender Erfahrung profitieren von einem solchen Evaluations-Angebot. Auch kleinere Unternehmer mit geringerer “Online-Affinität” haben so die Möglichkeit bestens aufgeklärt zu sein und müssen sich nicht auf Reports Ihrer Agenturen verlassen, die leider nicht immer zu 100% vertrauenswürdig sind und darüber hinaus nie holistisch aufgestellt sind.

Viele Online-Agenturen beschränken sich auf eine Disziplin in Ihren Reports wie z.B. SEO oder Performance Ads. Selten gibt es holistische Reports mit wirklich allen Daten in einem einzigen Report. Hier schafft TrustReport Vertrauen zwischen dem Unternehmen und seinem Marketing-Partner. Mit den Evaluationen von TrustReport können Unternehmer eindeutig erkennen, ob sich die Investition in ihren Dienstleister rechnet, oder nicht.

TrustReport revolutioniert das Berichtswesen Ihres Unternehmens und gibt jedem Unternehmer das Rüstzeug für fundierte strategische Entscheidungen in Sachen Online-Marketing und Social Media.

Auch Agenturen oder Freelancer profitieren

Das Angebot von TrustReport richtet sich nicht nur an Unternehmen, die ihr Marketing an einen externen Dienstleister auslagern. Auch Marketing-Agenturen oder Freelancer können von neutralen Reports über TrustReport profitieren. Indem sie die Reportings für ihre Kunden von einem Dienstleister erstellen lassen, lassen Sie von neutraler Stelle die Qualität ihrer Arbeit dokumentieren und schaffen so ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Kunden.