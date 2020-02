Neuzugänge bei Nuvias: Steffen Brieger und Oliver Jahnke verstärken das Vertriebsmanagement bei Nuvias

Seit dem 01. Januar 2020 übernimmt Oliver Jahnke die Funktion des Sales Directors im Bereich Partner Sales. Steffen Brieger folgte ihm zum 01.02.2020 als Director Vendor Management ins Nuvias Team. Die neu geschaffenen Führungspositionen für den Vertrieb ergaben sich aus der wachsenden Mitarbeiterzahl beim Distributor.

Die Führung der Vertriebsteams in DACH und Osteuropa hatte zuvor Helge Scherff, neben seiner Funktion als Regional Vice President Central, inne. Scherff sagt: ?Wir freuen uns sehr, Oliver Jahnke und Steffen Brieger für Nuvias gewonnen zu haben. Beide kennen die Bedürfnisse der Kunden und die Herausforderungen des Marktes. Mit ihrer Unterstützung können wir die Märkte in der Central Region verstärkt angehen.

Oliver Jahnke war zuvor bei der secunet AG beschäftigt, wo er die Rolle des Regional Sales Directors innehatte. In seiner neuen Funktion als Sales Director Partner Sales bei Nuvias wird er für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Resellern verantwortlich sein und das wachsende Partner- und Key Account Management Team leiten.

Steffen Brieger war zuletzt als Sales Director beim Distributor Exclusive Networks tätig. In dieser Position sammelte er langjährige Führungserfahrung im Vertrieb, die er nun, in der neuen Position bei Nuvias, gezielt einbringen kann. Als Director Vendor Management verantwortet er die Entwicklung und den Ausbau aller Aktivitäten und Teams, die sich direkt auf Hersteller in der Central Region konzentrieren.

Die Nuvias Group ist ein EMEA-weit agierender High Value Added Distributor, der das internationale IT-Distributionsgeschäft neu definiert. Das Unternehmen hat eine Plattform geschaffen, die ein einheitliches und service-orientiertes Angebot mit einem umfangreichen Lösungsportfolio im gesamten EMEA-Raum ermöglicht. So können Partner und Hersteller ihren Kunden hervorragende geschäftliche Unterstützung bieten und neue Maßstäbe für den Erfolg des Channels ermöglichen.

Das Portfolio der Gruppe deckt eine umfassende Auswahl an IT-Lösungen ab, deren Fokus derzeit auf drei Bereichen liegt: Cyber-Security (basierend auf dem Portfolio der früheren Wick Hill); Advanced Networking (basierend auf dem Portfolio der früheren Zycko) und Unified Communications (basierend auf dem Portfolio der früheren SIPHON). Im Juli 2017 nahm Nuvias den Value Added Distributor und Sicherheitsspezialisten DCB in die Gruppe auf. Alle vier Unternehmen sind preisgekrönt und hatten zuvor bewiesen, innovative Technologielösungen von erstklassigen Herstellern liefern und Marktwachstum für Herstellerpartner und Kunden schaffen zu können. Die Nuvias Group verfügt über 20 regionale Standorte in der EMEA Region und bedient über diese, Niederlassungen in weiteren Ländern. Der Umsatz liegt bei 500 Millionen US-Dollar.