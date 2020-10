Neuzugang im Portfolio: Virtual Solution stellt den Business-Messenger SecureCOM vor

Der Sicherheitsspezialist Virtual Solution hat sein Portfolio an Lösungen für die sichere mobile Kommunikation um den Business-Messenger SecureCOM (www.virtual-solution.com/securecom-messenger) erweitert. Die Stand-alone-Version des SecurePIM Messenger ist insbesondere ideal für Behörden und KRITIS-Unternehmen, die höchsten Standards in puncto Datensicherheit und Datenschutz gerecht werden müssen.

Mit der SecureCOM-App können Benutzer verschlüsselt Text- und Sprachnachrichten austauschen, Dateien versenden, Standorte übermitteln und Anrufe inklusive Telefonkonferenzen durchführen. Der neue Business-Messenger ist für iOS und Android sowie als Desktop-Version für Windows, Mac und Linux verfügbar und bietet folgende Funktionen:

– Hochsicherer Messenger: SecureCOM ermöglicht Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachrichten, Anrufe sowie Dateiversand ? und ist vollständig kompatibel mit dem in SecurePIM integrierten Messenger.

– Chats und Channels: Anwender können schnell und einfach Direktnachrichten senden sowie Chat-Gruppen und Channels mit bis zu 255 Teilnehmern erstellen. Selbstzerstörende Nachrichten werden per Timer für immer gelöscht.

– Telefonie und Telefonkonferenzen: Einzelanrufe und Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern finden ebenfalls Ende-zu-Ende verschlüsselt statt. Eine Telefonnummer ist dafür nicht notwendig ? WLAN oder mobiles Netz reichen aus.

– Videotelefonie: Benutzer können für Anrufe auch ihre Kamera verwenden ? die Funktion ist für Einzelanrufe über SecureCOM, für Anrufe aus Chats heraus oder in Channels verfügbar.

– Dokumente und Medien: Dokumente, Fotos, Videos oder Links werden über SecureCOM verschlüsselt verschickt. Dokumente stellt der Messenger in einer speziellen Mediathek bereit. Fotos können Anwender direkt und sicher mit der Kamerafunktion aufnehmen und verschicken.

– Live-Standort und Karten: Anwender können schnell und einfach ihren aktuellen Aufenthalt mitteilen und Standorte markieren. Diese Funktionen sind besonders relevant für Einsatzkräfte im Sicherheitsbereich oder Katastrophenschutz. SecureCOM verwendet dafür eigenes Kartenmaterial, es findet also keine Einbindung von Google Maps oder anderen Anbietern statt. Damit werden potenzielle Sicherheitslücken und Datenschutzverletzungen komplett ausgeschlossen.

– Flexibler Einsatz: SecureCOM und SecurePIM eignen sich ideal für hybride Einsatz-Szenarien. Führungskräfte und Einsatzleiter verwenden zum Beispiel in der Zentrale die Desktop-Versionen oder die integrierte Messenger-Funktion von SecurePIM ? Ehrenamtliche und Freiwillige nur SecureCOM, den sie einfach und bequem aus dem App-Store herunterladen.

?Mobile Endgeräte werden zur Kommunikation vertraulicher Inhalte genutzt, ohne dass sie in dieselben strengen Sicherheitsmaßnahmen wie lokale Rechner eingebunden sind. Das stellt Behörden und Unternehmen speziell aus dem KRITIS-Bereich vor große Herausforderungen in puncto Datensicherheit und Datenschutz?, betont Sascha Wellershoff, Vorstand der Virtual Solution AG in München. ?Gelangen etwa sensible Daten der Bürger, vertrauliche Akten oder andere Behördeninterna in die Hände von Hackern, sehen sich Ämter und Kommunen mit Spionage, dem Verkauf der Daten oder Lösegeldforderungen konfrontiert, von der Verletzung der DSGVO ganz zu schweigen. Und wenn Cyber-Angriffe sogar die Strom-, Wasser- oder Gesundheitsversorgung unterbrechen, hat das massive Einschränkungen und Gefährdungen für das öffentliche Leben zur Folge. Hier müssen die Verantwortlichen in Behörden und KRITIS-Unternehmen unbedingt vorbeugen: Die Messenger-Dienste ihrer Mitarbeiter müssen als wichtiger Bestandteil der mobilen Kommunikation gegen alle Gefahren abgesichert werden ? ansonsten dienen sie Hackern als willkommenes Einfallstor.?

SecureCOM trägt wie alle anderen Produkte von Virtual Solution das Gütesiegel ?IT-Security made in Germany? des TeleTrust-IT-Bundesverbandes IT-Sicherheit e.V. Der neue Stand-alone-Messenger ist zudem genauso abgesichert wie SecurePIM und basiert auf SERA, einem plattformübergreifenden Security-Framework für sichere Applikationen, das vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für die Systemlösung SecurePIM Government SDS zugelassen ist. Die Funktion Videotelefonie ist darüber hinaus ab sofort auch für den in SecurePIM integrierten Messenger verfügbar.

Diese Presseinformation kann auch unter www.pr-com.de/virtual_solution abgerufen werden.