Neuzuwachs am kältesten Punkt der Ortenau

Bei der Peter Huber Kältemaschinenbau AG im Industriegebiet Elgersweier haben am 1. September 2021 insgesamt 18 neue Auszubildende eine Berufsausbildung begonnen.

Im technischen Bereich werden sechs Mechatroniker/innen für Kältetechnik ausgebildet, eine Auszubildende lernt als Konstruktionsmechanikerin die Feinheiten der Blechbearbeitung kennen. Auch Auszubildende in den Berufen Elektroniker für Betriebstechnik, Industrieelektriker für Betriebstechnik, Fachinformatiker für Systemintegration, Technische Produktdesigner/in, Fachkraft für Lagerlogistik und Industriekaufmann/-frau fangen am kältesten Punkt der Ortenau an.

Während einer offiziellen Begrüßung durch die Vorstände und einer allgemeinen Vorstellungsrunde konnten die Auszubildenden das Unternehmen besser kennenlernen und dabei erste Kontakte zu den Ausbildern knüpfen. „Bei uns herrscht eine Open-Door-Policy, heißt unsere Türen sind immer für eure Anregungen und Sorgen offen. Wir wünschen euch einen guten Start ins Berufsleben!“, freute sich Daniel Huber, Vorstand der Peter Huber Kältemaschinenbau AG.

Auf der Willkommensagenda stand auch ein Vortrag von Auszubildenden aus höheren Lehrjahren, die Ihre Erfahrungen sowie Tipps und Tricks für den Berufseinstieg teilten. Anschließend wurden die Neueinsteiger durch das Unternehmen geführt und den Abteilungen vorgestellt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es für die Auszubildenden direkt in ihre zugeteilten Abteilungen. Ausbildungsleiter Ulrich Daiker freut sich sehr: „In diesem Jahr konnten wir gleich sechs junge Frauen für eine technische Ausbildung gewinnen.“

Vitalij Mendel, Auszubildender zum Elektroniker für Betriebstechnik berichtete: „Die Eindrücke heute waren sehr authentisch. Vor allem die Unternehmensführung, die familiäre Atmosphäre und der Umgang zwischen den Mitarbeitern untereinander ist sehr stimmig. Ich bin gespannt, was in den nächsten Monaten und Jahren in meiner Ausbildung auf mich zukommen wird.“

Für die kommende Woche sind die Auszubildenden zu einem Teamevent eingeladen: Es geht zum Kanufahren auf den Altrhein bei Neuried.

Die Peter Huber Kältetechnik AG ist ein weltweit führender Anbieter für hochgenaue Temperierlösungen für Anwendungen von -125 bis +425 °C in Forschung und Industrie. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind nun insgesamt 63 Auszubildende an dem Standort Offenburg/Elgersweier beschäftigt, das entspricht einer Ausbildungsquote von ca. 17 %. Huber legt großen Wert auf eine gute Ausbildung und hat bereits mehrere Kammer- und Landessieger im Ausbildungsbereich hervorgebracht.