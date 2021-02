Nevada Copper gibt Unternehmens- und Betriebs-Update



Alle Beträge in dieser Mitteilung sind in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben.

Yerington, NV – 19. Februar 2021 – Nevada Copper Corp. (TSX: NCU) (Nevada Copper oder das Unternehmen) gibt ein Unternehmens- und Betriebs-Update für die Untertagemine bei seinem Projekt Pumpkin Hollow (das Untertageprojekt) bekannt.

Betriebs-Update

Inbetriebnahme des Schachts und Förderarbeiten im Schacht

– Nach der Fertigstellung des Materialfördersystems im Hauptschacht erreichte das Unternehmen im Februar eine tägliche Höchstförderrate von über 3.000 Tonnen und hat nun eine Förderrate erreicht, die 5.000 Tonnen pro Tag auf Schichtbasis entspricht.

– Trotz der sich verbessernden Förderraten hat die kumulative Auswirkung einer Reihe von ungeplanten Stillständen aufgrund mechanischer Probleme und anderer Vorfälle im Hauptschacht dazu geführt, dass die bisherige Erzproduktion im Jahr 2021 niedriger als erwartet ausfiel. Die durchschnittliche Förderrate im Februar lag bisher bei etwa 1.600 Tonnen pro Tag, verglichen mit den geplanten ca. 3.000 Tonnen pro Tag. Die Nachrüstungsarbeiten zur Behebung dieser Probleme werden voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen sein.

Betrieb der Mahlanlage

– Der Durchsatz bei der Vermahlung hat sich mit einem Durchschnitt von etwa 3.100 Tonnen Erz pro Tag im Jahr 2021 gut entwickelt, mit einer Spitze von 4.000 Tonnen pro Tag.

– Die Ausbeute ist weiter gestiegen, mit einer durchschnittlichen Ausbeute von etwa 90 % im Februar.

– Die Produktspezifikationen entsprechen weiterhin den Erwartungen, wobei hochgradige, saubere Kupferkonzentrate an den Abnehmer des Unternehmens geliefert werden.

– In der Anlage wird weiterhin Erschließungserz verarbeitet und es wird erwartet, dass in den kommenden Monaten wie geplant höherwertiges Stollenerz verfügbar sein wird.

Hochfahren der Produktion

– Infolge der oben erwähnten Verzögerungen beim Schacht und der verzögerten Aufrüstung der unterirdischen Elektro- und Belüftungssysteme wird die Produktion von Kupferkonzentraten in der ersten Jahreshälfte 2021 voraussichtlich deutlich geringer ausfallen als geplant.

– Die Behebung der Probleme bei der Inbetriebnahme des Hauptschachtes, die laufende Installation von zusätzlichen Upgrades der unterirdischen Strom- und Belüftungsanlagen und der Einsatz zusätzlicher mobiler Flottengeräte unter Tage werden voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2021 zu höheren Kupferproduktionsraten führen.

– Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die stabile Produktion von 5.000 Tonnen Erz pro Tag aufgrund der oben genannten Verzögerungen von der Jahresmitte in das dritte Quartal 2021 verschieben wird.

Wir freuen uns über die kontinuierlichen Verbesserungen des Verarbeitungsbetriebs und die in diesem Monat erreichten Höchstförderzahlen, sagte der CEO von Nevada Copper, Mike Ciricillo. Wir freuen uns auf den Abschluss der Upgrades am Hauptschacht in den kommenden Wochen und die daraus resultierenden Steigerungen der Fördermengen und der Produktion.

Finanzielles Update

– Das Unternehmen hat vor kurzem die bereits am 9. Dezember 2020 angekündigte Kreditfazilität (die Kreditfazilität), die eine Inanspruchnahme von $ 15 Millionen vorbehaltlich bestimmter Bedingungen ermöglicht, durchgeführt und abgeschlossen. Darüber hinaus hat der Kreditgeber seine Absicht bestätigt, dem Unternehmen bei Bedarf die sogenannte Akkordeon-Funktion zur Verfügung zu stellen, wodurch der Umfang der Kreditfazilität um $ 15 Millionen erweitert wird.

– Die oben hervorgehobenen Projektverzögerungen werden den Kupferabsatz im Vergleich zum Plan des Unternehmens für das erste Halbjahr 2021 reduzieren. Das Unternehmen beabsichtigt, den sich daraus ergebenden zusätzlichen Bedarf an liquiden Mitteln, um das Hochfahren des Projekts voranzutreiben, durch die Nutzung des Kassenbestands, der Betriebskapitalfazilität, der zweckgebundenen Mittel für Kostenüberschreitungen in Höhe von $ 5 Mio. sowie durch die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Kreditfazilität zu decken.

Abrechnung mit den Auftragnehmern

– Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Nevada Copper, Inc. hat ihre Rechtsstreitigkeiten mit ihren Auftragnehmern Cementation USA Inc. und Sedgman USA Inc. beigelegt. Gemäß den Vergleichen hat das Unternehmen $ 1 Mio. gezahlt und $ 2 Mio. in Form von Stammaktien ausgegeben und wird ab September 2021 Ratenzahlungen in Höhe von $ 14 Mio. leisten. Darüber hinaus kann das Unternehmen verpflichtet sein, bis zu weitere US$ 2 Mio. in Form von Stammaktien auszugeben, wenn bestimmte Leistungskennzahlen erreicht werden.

– Diese Vergleiche führen zu einer Verbesserung der Betriebskapital-Position des Unternehmens um US$ 16 Mio., einschließlich einer Reduzierung zu zahlender Beträge um US$ 4,7 Mio. im Vergleich zu früheren Prognosen. Das Unternehmen erhielt außerdem die Rückzahlung von Barmitteln aus der Freigabe der Kaution für Rechtsstreitigkeiten.

Es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Kosten des Hochfahrens nicht höher sein werden als vom Unternehmen erwartet. Sollte es zu weiteren Kostenüberschreitungen kommen, wird die Gesellschaft zusätzliche Finanzmittel benötigen. Das Unternehmen treibt seine mittel- und längerfristige Minenplanungsanalyse weiter voran, einschließlich der damit verbundenen Kosten und zeitlichen Auswirkungen.

Sachverständige

Die Informationen und Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Greg French, C.P.G., und David Sabourin, P.E., für Nevada Copper überprüft, beide nicht-unabhängige Sachverständige im Sinne von NI 43-101.

Über Nevada Copper

Nevada Copper (TSX: NCU) ist ein Kupferproduzent und Eigentümer des Kupferprojekts Pumpkin Hollow. Pumpkin Hollow befindet sich in Nevada, USA, und verfügt über beträchtliche Reserven und Ressourcen, einschließlich Kupfer, Gold und Silber. Zu den beiden vollständig genehmigten Projekten gehören die hochgradige Untertagemine und die Verarbeitungsanlage, die sich nun in der Produktionsphase befinden, sowie ein groß angelegtes Tagebauprojekt, das auf die Machbarkeit zusteuert.

NEVADA COPPER CORP.

www.nevadacopper.com

Mike Ciricillo, Präsident und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Rich Matthews, Investor Relations

Integrous Communications

rmatthews@integcom.us

+1 604 757 7179

