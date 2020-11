New Look. “Germany–s Next Topmodel – by Heidi Klum” glänzt zur 16. Staffel in neuem Design (FOTO)

Neues Design, neues Logo. Die 16. Staffel “Germany–s Next Topmodel – by Heidi Klum” wird anders – und das erkennt man auf den ersten Blick. Sowohl On Air als auch Online ändert sich der gesamte Look. Die Farbwelten, die Typografie und die Bildsprache – alles erstrahlt in neuem Glanz. Mit dem neuen Look verabschiedet sich auch das alte Logo. Das neue “Germany–s Next Topmodel – by Heidi Klum”-Logo wirkt kompakter, klarer und nicht zuletzt durch die neue Typografie moderner und internationaler.

Das neue Design wird kurz vor Start der 16. Staffel im Frühjahr 2021 auf Kanälen wie der Fanwelt GNTM.de und allen Social-Media-Profilen der ProSieben-Erfolgsshow umgesetzt.

ProSieben-Marketingchef David Loy: “–Germany–s Next Topmodel – by Heidi Klum– ist die wahrscheinlich wertvollste Unterhaltungsmarke im deutschen TV – und weit darüber hinaus. Mit dem neuen Design akzentuieren wir den Style und Glamour der Show moderner und besser. Der gesamte Markenauftritt unterstützt stärker das internationale Flair der Show.”

Die 16. Staffel “Germany–s Next Topmodel – by Heidi Klum” startet im Frühjahr 2021 auf ProSieben.

