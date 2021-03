NEW NORMAL in der Arbeitswelt 2021

Dass die Arbeitswelt sich ändert, erleben wir bereits seit vielen Jahren. Der Begriff?NEW WORK?ist in aller Munde und die?Bewegung des neuen Arbeitens?nimmt mehr und mehr Formen an. Die?digitale Transformation?ist auf dem Vormarsch. Zusätzlich hat der Ausnahmezustand in der Corona-Krise ein unvergleichliches Veränderungsklima geschaffen, welches eine?Neue Normalität?kreiert. Dieses?NEW NORMAL in der Arbeitswelt?verleiht mobilen und virtuellen Organisations-, Arbeits- und Lernformen neuen Rückenwind, wodurch bisher häufig exklusive Arbeitsformen wie Homeoffice zu Formen der Allgemeinheit wurden, vorausgesetzt die grundsätzliche Arbeitsorganisation lässt dies zu.

Im NEW NORMAL ist auch die?virtuelle Kommunikation und Kooperation, welche zu einer Notwendigkeit in der Corona-Krise wurde, miteingeschlossen und wertet die tägliche Arbeit auf.?Geschäftsmodelle und Prozesse wurden digitalisiert?und das Mobilitätsverhalten hat sich aufgrund der gemachten Erfahrungen geändert. Unternehmen haben erkannt, dass auch der?digitale Weg zur Lösung führt?und dabei häufig sogar?schneller?ist. Auch wenn vieles noch nach dem Motto??Trial and Error??abläuft ist dennoch zu erkennen, dass sich der Mut für Neues gesteigert hat und?die digitale Transformation somit in viele Prozesse Einzug erhält.

Die?Digitalisierung Ihres Workforce Management?ist eines dieser Beispiele. Mit der?ISGUS Lösung?erfassen Ihre Mitarbeiter selbstständig die Zeiten, und zwar genau da, wo diese gerade aktiv sind.?Flexibel zu jeder Zeit?und mit dem jeweilig verfügbaren Endgerät. Auch?Personaleinsätze können einfach, digital und von genau da aus geplant werden, wo der Planer arbeitet. Auch im Homeoffice oder unterwegs bieten die digitalen Eintragungen, wie Präferenzen oder Qualifikationen, genau die Informationen, die zur Planung der anstehenden Schicht benötigt werden. Die?ZEUS? Zeiterfassung?und?Personaleinsatzplanung?bieten Ihnen?digitalen Mehrwert, den Sie dank?ZEUS? mobile?auch ganz einfach auf Smartphone oder Tablet nutzen können.

