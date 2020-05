New TUXEDO laptops are ryzing

Notebooks mit Prozessoren von AMD? Was lange in Zeiten von Intels Quasimonopol ein?Schattendasein fristete, erblickt mit AMDs überaus beeindruckendem Comepack mit der Ryzen-Serie nun auch im Notebook-Segment wieder das Licht.

Notebooks auf Basis von AMD Ryzen erobern langsam Marktanteile zurück und auch TUXEDO Computers setzt bei seinen neuen Linux-Notebooks TUXEDO Book XA15 sowie dem TUXEDO Book BA15 auf die CPUs des kalifornischen Chip-Entwicklers.

Kerngehäuse. Mobiles Powerhouse mit Desktop-CPU

Befeuert von AMDs?Desktop Ryzen Chips?greift?das neue TUXEDO Book XA15 nach der Performance-Krone!

Harte Schale. Viele Kerne. Um genau zu sein, sogar bis zu 16 CPU-Kerne der leistungsstarken AMD Ryzen 3000 – Desktopserie integriert das neue TUXEDO Book XA15 in seinem 15,6 Zoll Gehäuse.

Vom AMD Ryzen 5 3600?mit 6 Kernen (12 Threads) in der Einstiegskonfiguration geht es hoch bis zum Ryzen 9 3950X mit 16?physikalischen respektive 32 virtuellen Recheneinheiten in der Spitzenkonfiguration.

Die per B450 Chipsatz angebundenen Prozessoren sind desktoptypisch per AM4 Sockel auf dem Mainboard aufgesteckt und erlauben daher einen nachträglichen Wechsel.

Damit eignet sich das XA15?nicht nur als leistungsstarkes Gamingnotebook, sondern auch als überaus leistungsstarke Multithreading-fähige Workstation.

Zur Kühlung dieser leistungsstarken Komponenten spendiert TUXEDO Computers dem XA15 ein massives Kühlsystem mit 2 großen Lüftern und 6 Kupfer-Heatpipes und stellt dem System außerdem bis zu 64 GB Arbeitsspeicher, insges. 3 Massenspeicher-Plätze (2x M.2 NVMe, 1x SATA 2,5 Zoll) und ein 144 Hz FullHD IPS Display zur Verfügung.

Der von außen verschraubte 62 Wh Akku sowie ein 230W Netzteil runden das preislich höchst attraktive Gesamtangebot des?TUXEDO Book XA15?(ab 1.499?Euro) ab.

Viel Ausdauer für lange Ryzen

Mit AMDs Ryzen 5 3500U und 91 Wh Akku zu BAhnbrechenden Laufzeiten

Die fast einzige Möglichkeit, das TUXEDO Book BA15 zu stoppen, ist es

herunter zu fahren.?Das Zusammenspiel aus AMDs hocheffizienten Ryzen 5 3500U Stromsparprozessoren und dem 91,25 Wh?Lithium-Polymer-Akku mündet in herausragenden Laufzeiten bei gleichzeitig hoher Leistung für alle Alltagsaufgaben.

Seine hohe Ausdauer verdankt das TUXEDO Book BA15 in erster Linie seinem üppig dimensionierten Energiespeicher, der dem schlanken 15.6 Zoll Office-Notebook Laufzeiten von bis zu 25 Stunden im stromsparenden Idle-Betrieb ermöglicht, aber auch in praxisrelevanteren Alltagssituationen, wie Office-Programmen, Surfen oder?Mails-Schreiben und Co. bis zu 13 Stunden ermöglicht.

Mitverantwortlich für den überaus langen Atem?des, dank sehr dünner Displayränder ultrakompakten, BA15 ist der AMD Ryzen 5 3500U, der dem Ultrabook mehr als genügend Prozessorleistung bei gleichzeitig geringer Energieaufnahme von max. 15 W TDP zur Verfügung stellt.

Das TUXEDO Book BA15 hüllt sich in ein elegant-schlichtes Metallgehäuse, das?dem 17 mm dünnen und 1,4 kg leichten Notebook?durch den Einsatz einer?Magnesiumlegierung?nach dem Qualitätsstandard?AZ91D eine hohe Wiederstandsfähigkeit bei gleichzeitig schlankem und?modernem Erscheinungsbild verleiht.

Neben einer Vielzahl von verschiedensprachigen beleuchteten Tastaturlayouts (natürlich stets mit ?TUX Super-Taste?), lässt sich das TUXEDO Book BA15 auch mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher (1x SO-DIMM DDR 4) sowie mit zwei SSDs im M.2 Format bestücken.Preislich beginnt das TUXEDO Book BA15 bei 859 Euro in der Grundkonfiguration.

Die Wurzeln der TUXEDO Computers GmbH gehen auf die Unternehmensgründung des Linux-Onlineshop durch Herbert Feiler im Jahre 2004 zurück. Seit dieser Zeit konnte sich TUXEDO die Marke für individuelle und qualitativ hochwertige Notebooks und Computer mit Windows und vor allem Linux Unterstützung auf dem Markt durchsetzen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Augsburg.

Der Name TUXEDO Computers vereint sowohl die Ansprüche, als auch das Produktspektrum in sich: TUXEDO, was aus dem Englischen übersetzt Maßanzug bedeutet. Ebenso steckt darin der Name des Linux-Maskottchens Tux! Ein TUXEDO Computer ist also nicht nur aufgrund der Hardwareausstattung ein Linux-PC im Maßanzug, man erkennt ihn auch sofort am Namen als solchen!

TUXEDO Computers bietet seinen Kunden keine Standard-Linux-PCs, sondern speziell auf den Kunden zugeschnittene Systeme. Es handelt sich also um individuell gebaute Computer/PCs und Notebooks, die vollständig Linux- und auch Windows-tauglich sind. Aber es steckt noch mehr dahinter: Die Assemblierung und Installation erfolgt im eigenen Haus mit eigens programmierten Treibern, Scripts und Add-ons. Der individuelle Support verfügt außerdem über eigene Repositories. Die Käufer erhalten zusätzlich noch exklusiven Zugang zur myTUXEDO-Cloud, die deutsche, verschlüsselte Server verwendet – der Datenschutz und die Sicherheit stehen bei myTUXEDO stets im Vordergrund.