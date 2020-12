New Wave: beglückwünscht Luckbox zu ihrem erfolgreichen Börsengang



TORONTO, 29. Dezember 2020 – NEW WAVE HOLDINGS CORP. (das „Unternehmen“ oder „New Wave“) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF), ein Investementunternehmen, das Kapital- und Serviceleistungen anbietet, gratuliert der Real Luck Group Ltd. (TSXV: LUCK), bekannt unter dem Namen „Luckbox“, zu ihrem erfolgreichen Börsengang am 16. Dezember 2020 und ihrem allgemeinen Geschäftserfolg.

New Wave freut sich bekannt zu geben, dass die Investition in Luckbox zu $0,275 nun zu $0,96 gehandelt wird. Dies entspricht einer Steigerung von 249% gegenüber dem Kaufpreis.

New Wave wird seine Position in Luckbox beibehalten und ist zuversichtlich, dass das Unternehmen bei der Umsetzung seines Geschäftsplans weiter wachsen wird.

ÜBER REAL LUCK GROUP LTD. (auch bekannt als „Luckbox“) (TSXV: LUCK)

Die Real Luck Group Ltd, die unter dem Namen Luckbox firmiert, bietet legale Wetten mit echtem Geld, Live-Streams und Statistiken zu 13 Esports auf Desktop und Handy. Luckbox wurde von einem Team aufgebaut, das große Erfahrung in der I-Gaming-Industrie und eine Leidenschaft für Esports kombiniert, um Spielern eine einzigartige und legale CS: GO, Dota 2 und League of Legends Wette anzubieten. Real Time Games Holdings Limited – das Unternehmen hinter der Marke Luckbox – verfügt über eine vollständige Lizenz unter dem Online Gambling Regulation Act (OGRA), ausgestellt von der Isle of Man Gaming Supervision Commission. Luckbox hat sich verpflichtet, verantwortungsvolles Glücksspiel zu unterstützen.

Luckbox ist ein aufstrebender Betreiber von Esport-Wetten mit der Ambition, ein führender Anbieter von Esport-Wetten zu werden. Zum Zeitpunkt dieses Dokuments hat Luckbox eine Technologieplattform entwickelt und ein einmaliges Angebot geschaffen, nämlich ein allgemeines Online-Wettbuch mit festen Quoten für Wetten auf Esports. Die Lizenz der Isle of Man ermöglicht es Luckbox, mehrere andere Formen des Glücksspiels anzubieten, und es beabsichtigt, innerhalb der nächsten 12 Monate sowohl traditionelle Sportwetten als auch Casinos in die Plattform aufzunehmen.

Luckbox hat ein Management-Team zusammengestellt, das über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung profitabler Glücksspielunternehmen verfügt. Die bestehende Struktur des Unternehmens ermöglicht den Aufbau der Plattform, ein wichtiger langfristiger Vermögenswert – insbesondere das Frontend, das vollständig maßgeschneidert ist. Um dies zu gewährleisten, unterhält Luckbox ein komplettes modernes, agiles Produkt- und Technologie-Team in seinem größten Büro in Plovdiv, Bulgarien. Das gesamte Marketing, Risikomanagement, Missbrauchsbekämpfung, Sicherheit und Kundensupport – alle kundenorientierten Elemente eines Sportwettenanbieters – werden im eigenen Haus durchgeführt, um ein vollständig durchgängig betreutes Markenerlebnis zu gewährleisten.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf die wachstumsstarken Sektoren in den Bereichen CBD, pilzbasierende Produkte und Psychedelika sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die psychische Gesundheit konzentriert. Im Bereich Psychedelika hat sich New Wave vor allem auf die Förderung von Forschungsarbeiten mit aktiven psychedelischen Wirkstoffen auf nicht psychoaktiver Basis, die Entwicklung von Verbraucherprodukten mit Inhaltsstoffen funktioneller Pilze und auf die Entwicklung von geistigem Eigentum mit Schwerpunkt auf Psilocybin, LSD, MDMA und Ketaminderivaten zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen spezialisiert. New Wave zählt zu seinem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene pflanzliche Bio-Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein. Zu New Wave Holdings Ltd. gehören auch mehrere ehemalige Esports-Beteiligungen/Assets, darunter „Luckbox“.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Daniel Fox

Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

dan@newwavecorp.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen zu Real Luck Group Ltd. wurden von Real Luck Group Ltd. und/oder von dessen Agenten bereitgestellt. Das Unternehmen hat diese Informationen nicht von unabhängiger Seite prüfen lassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit solcher Informationen.

Die CSE hat sich in keiner Weise zu den Vorteilen der Akquisition geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die CSE noch ihr Marktregulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

