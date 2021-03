New Wave-Tochter Way of Will Inc. erhält vom beliebten Selbstpflege-Aboservice TheraBox eine Bestellung für ihr Nagel- und Nagelhautserum



TORONTO, 16. März 2021 New Wave Holdings Corp. (das Unternehmen oder New Wave) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochterfirma Firma Way of Will vom beliebten Aboservice TheraBox eine Bestellung über 20.000 Stück des Produkts Strengthening Nail & Cuticle Serum (stärkendes Nagel- und Nagelhautserum) erhalten hat.

Das nährende Nagel- und Nagelbettserum von Way of Will wird zu den Highlights in der Abo-Box Mai 2021 von TheraBox zählen. TheraBox hat eine begeisterte Fangemeinde von Tausenden – in erster Linie weiblichen – Kunden, für die eine hochwertige Selbstpflege Vorrang hat und die großen Wert auf seelisches Wohlbefinden legen. Die Mehrzahl der Kund*innen lebt in den Vereinigten Staaten, rund 8 % der Abonnent*innen kommen aus Kanada und 2 % sind über den ganzen Erdball verteilt. Die beliebte Abo-Box-Firma wurde von einer Therapeutin gegründet, die mit ihrem Know-how und Fachwissen über die komplexe Funktionsweise des Gehirns die Grundlage für diesen glücksspendenden Lieferservice schuf.

Das Strengthening Nail and Cuticle Serum von Way of Will basiert auf der nährenden Wirkung der ätherischen Öle von Lavendel, Geranie und Ylang-Ylang, mit denen die Nägel gekräftigt und die umliegende Haut mit Feuchtigkeit versorgt werden. Gesunde Hände und Nägel sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der Selbstpflegeroutine, die leider viel zu oft vernachlässigt wird. Dieses Serum wurde entwickelt, damit jede und jeder einfach und bequem selber dafür sorgen kann, dass die Nägel ihren natürlichen Schimmer wiedererlangen und die Hände immer gesund aussehen.

Wenn es um unsere Kunden und Kundinnen und um unser eigenes Team geht, dann hat für uns die Selbstpflege oberste Priorität, bestätigt Willie Tsang, CEO von Way of Will. Darum sind wir auch so glücklich darüber, zur sorgfältig kuratierten Auswahl der TheraBox zählen zu dürfen. Wir verwenden natürliche Inhaltsstoffe und hochwertige ätherische Öle in unseren Produkten, weil wir der Meinung sind, dass Hautpflegeprodukte – oder im Wesentlichen jedes Produkt – uns sowohl körperlich als auch geistig nützen sollten. Wir sind überzeugt, dass unsere Vision und das Leitprinzip von TheraBox, Kunden und Kundinnen zu einem glücklicheren und gesünderen Ich zu verhelfen, perfekt miteinander harmonieren.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf den wachstumsstarken Nutrazeutika- und Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die Gesundheit und Wellness konzentriert. New Wave hat über seine Tochtergesellschaften auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte in seinem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und betreibt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Willie Tsang

Interim Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

willie@willie-tsang.com

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf WAY OF WILL INC. wurden von WAY OF WILL INC. und/oder seinem Vertreter zur Verfügung gestellt und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Informationen.

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Sachverhalt der Übernahme in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die CSE und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!