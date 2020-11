NEW Work und Corporate Learning: LEARNTEC Themenwoche “Corporate Learning”

In der Woche vom 23. bis 27. November dreht sich alles um Corporate Learning, Neue Arbeitswelten und Weiterbildung.? Bei der digitalen Veranstaltung LEARNTEC Themenwoche ?Corporate Learning? haben die Besucher die Chance sich gezielt zu neuen Entwicklungen zu informieren und die Erkenntnisse ins eigene Unternehmen und Bildungseinrichtung zu übertragen. Im Rahmen der dritten LEARNTEC Themenwoche zum Corporate Learning werfen Branchenexperten aus Wirtschaft und Wissenschaft einen Blick auf die Arbeitswelt der Zukunft und den Wandel der Lernkultur. Täglich hält ein anerkannter Branchenexperte einen Impulsvortrag, zu dem im Anschluss Vertreter aus der Wirtschaft zugeschaltet und in einer Diskussionsrunde zu ihren individuellen Erfahrungen und Einschätzungen referieren. Am 23.11.2020 findet der Thementag NEW WORK ? NEW LEARNING statt, bei dem time4you mitwirkt.? Worauf es bei einer eigenen Online-Akademie ankommt, das erläutern die Experten von time4you unter anderem in ihren Webmeetings und Workshops, die online unter www.time4you.de / EVENTS? stattfinden. Am 23. November wird von 14 bis 15.30 Uhr zusätzlich der digitale Blick hinter die Kulissen einer erfolgreichen Bildungseinrichtung ermöglicht und der DigitalCampus Brandenburg vorgestellt. time4you entwickelte für die anerkannten Weiterbildungsanbieter aus Brandenburg ein multimandantenfähiges Lernmanagementsystem. Ausgehend von Referenzmandanten können mit dem Multimandantensystem weitere Weiterbildungsanbieter als Mandanten im Livebetrieb aufgeschaltet werden. In kürzester Zeit nutzen so neue Mandanten ein komplexes Lernmanagementsystem. Sie erhalten die Möglichkeit, professionell E-Learning-Inhalte zu erstellen und anzubieten, sowie Präsenzveranstaltungen zu verwalten. Dieses Multimandantensystem bietet kleineren Weiterbildungsanbietern eine gute Möglichkeit, attraktive Lernangebote zu schaffen. Mit dem Modell wird das derzeit besonders stark nachgefragte Remote Learning unterstützt und gefördert. Es referieren dazu

Kirstin Reichert, Geschäftsführerin, Paritätisches Bildungswerk LV Brandenburg e.V und?

Patrycja Holzapfel, Professional Services, time4you GmbH.

Weitere Termine im November:

Training goes Digital ? So gestalten Sie überzeugende Online-Trainings, HRM Swiss Online-Konferenz, Live-Vortrag L&D

Referentin: Sinem Sasmaz, time4you GmbH

25. November 2020, 09:45-10:30 Uhr

Training goes Digital ? Wie lassen sich überzeugende und interaktive (Live-) Online-Schulungen als Trainer:in oder Coach gestalten?

Traincamp 2020, Live-Session

Referentin: Sinem Sasmaz, time4you GmbH

27. November 2020, 09:30-17:00 Uhr

Geschichten und Gedanken rund um das Lernen: der Youtube Kanal von time4you

