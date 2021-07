New Working Models: Wenn Geschäftsprozesse sich ändern

New Working Models werden die Arbeitswelt verändern. Arbeiten, wann und wo man möchte ist ein Trend, mit dem sich Arbeitgeber beschäftigen müssen. Mit der richtigen Software für die Arbeitszeiterfassung unterstützt die Primion Technology GmbH in den sich ändernden Geschäftsprozessen.

primion entwickelt, fertigt und installiert seit mehr als 25 Jahren alle Systeme für die Zeitwirtschaft, Zugangskontrolle und das integrierte Gefahrenmanagement selbst und ist flächendeckend in ganz Europa vertreten. Vom ersten Beratungsgespräch über die Installation bis zur After-Sales-Betreuung bietet primion erstklassige Lösungen mit eigenen Mitarbeitern und im eigenen Haus. Weltweit sind rund 12.000 Installationen bei über 5.000 Kunden erfolgreich im Einsatz.

Arbeitszeiten erfassen, Urlaub elektronisch per Workflow beantragen und genehmigen lassen, Überstunden und Gleitzeitausgleich einfach und übersichtlich verwalten ? prime WebTime garantiert die exakte, logische und faire Abrechnung und entlastet die Personalabteilung durch zahlreiche Schnittstellen in Lohn- und Gehaltsprogramme.

Mit der App prime Mobile kann via Smartphone oder Tablet auf das System zugegriffen, Arbeitszeiten erfasst und Workflows ausgeführt werden, z.B. das beantragen von Dienstreisen oder Urlaub. Die Daten werden an die zuständige Abteilung weitergeleitet. Das erhöht die Effizienz und schafft schlanke Prozesse.

primion: Absicherung der Geschäftsprozesse durch

? Effizienz: Intuitive Benutzerführung für alle Buchungen: Kommen / Gehen, Dienstgang, Geschäftsreise, Arztbesuch etc.

? Entlastung: Direkte Verarbeitung über Schnittstellen, z.B. für SAP

? Überblick: Urlaubssaldo und alle Salden der Zeit- und Lohnkonten

? Kontrolle: Abwesenheiten, Fehlzeiten, berechnete Zeiten

? Status: Ausstehende / Bearbeitete Anträge

? Integration: Öffnen von Türen im Zutrittskontrollsystem

? Sicherheit: Verschlüsselte Kommunikation über SSL

