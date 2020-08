Newsletter-Agentur Marken-MEDIA weiter auf Wachstumskurs

Newsletter-Marketing gilt als erfolgreiches Instrument zur Neukundengewinnung und Kundenbindung sowie zur Steigerung der Markenbekanntheit. Gerade in herausfordernden Zeiten setzen viele Branchen auf E-Mail-Marketing.

Diese Entwicklung kann Lars Jordan, Geschäftsführer und Gründer der Marken-MEDIA lji GmbH, nur bestätigen. Das Jahr 2020 ist für seine Newsletter-Marketing-Agentur äußerst erfolgreich gestartet. Im Februar erhielt Lars Jordan die Auszeichnung als TOP EXPERTE für das Thema E-Mail-Marketing vom ERFOLG Magazin. Ein Novum, denn das Magazin hatte damit erstmals eine Anerkennung in dieser Kategorie vergeben.

Die Reaktionen auf die Auszeichnung waren durchweg positiv. Es folgten u.a. Einladungen zu Online-Kongressen, auf denen der Newslettermarketing-Experte über aktuelle Entwicklungen und erfolgreiche Strategien im E-Mail-Marketing berichtete. Des Weiteren gab er Interviews in verschiedenen Medien, darunter Podcasts und Videos.

“Dank der weiteren Fokussierung auf die thematisch passenden Auftraggeber sowie die geeigneten Dienstleister und Kooperationspartner konnten wir das Geschäft ausbauen und unsere Leistungen noch weiter steigern”, erklärt Jordan. Dass der Kontakt zu bestehenden Kunden und potentiellen Interessenten essentiell ist, hat der Hamburger schon früh erkannt. “Viele Unternehmen haben in der aktuellen Situation festgestellt wie wichtig es ist, auch online aktiv zu sein und mit seinen Kunden in Kontakt zu bleiben”, so der Marketingexperte weiter. “Dadurch erhalten wir aktuell verstärkt Anfragen von Unternehmen, die Ihre Aktivitäten im E-Mail-Marketing steigern und weiter ausbauen möchten.”

?

Weiter auf Wachstumskurs

Jordan blickt positiv in die Zukunft und freut sich auf die nächsten Jahre, in denen er spannende Kunden mit seiner langjährigen Expertise bei Marketingstrategie- Entscheidungen beraten kann. Für die Zukunft plant der Unternehmer weiteres Wachstum und will sich weiterhin auch persönlich weiterentwickeln. Dazu besucht er kontinuierlich Seminare und Fortbildungen, um neue Impulse zu erhalten. Außerdem nimmt sich Lars Jordan immer wieder ausreichend Zeit, um seine Unternehmensvision zu schärfen. Das weitere Wachstum steht.