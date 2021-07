Next 75? ILLIG gestaltet die Zukunft nachhaltig

In diesem Jahr ist das Heilbronner Maschinenbauunternehmen ILLIG 75 Jahre erfolgreich in allen Regionen und zahlreichen Märkten rund um den Globus aktiv. Mit dem Jubiläumsmotto ?Next 75? wirft das Unternehmen bewusst den Blick nach vorne, um auch in den kommenden Jahrzehnten die Marktführerschaft weiter auszubauen. Im Jubiläumsjahr 2021 freuen sich Kunden, Partner und Mitarbeiter über bisherige und auf zukünftige gemeinsame Erfolge.

Vor 75 Jahren am 27. Mai 1946 gründet Adolf Illig eine mechanische Reparaturwerkstatt und schafft damit die Basis für das Unternehmen. Der Gründervater versteht es, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erkennen, seine Dienstleistungen stetig daran neu auszurichten sowie die technischen Kompetenzen seines Betriebs zu erweitern. Die Werkstatt wächst zu einem prosperierenden Maschinenbauunternehmen und etabliert sich rasch als technologischer Marktführer im Thermoformen und als anerkannte Marke. ILLIG gilt als Erfinder des industriellen Thermoformens und steht bis heute auf der ganzen Welt für qualitativ hochwertige und sichere Thermoform- und Werkzeugsysteme sowie innovative, nachhaltige und zuverlässige Verpackungslösungen im Markt. Das Heilbronner Unternehmen hat mit seinen technologischen Entwicklungen, innovativen Lösungen und eingereichten Patenten die technologische Spitzenposition in der Branche inne und ist laut einer aktuellen Umfrage des F.A.Z.-Instituts erneut eines der führenden innovativsten Unternehmen Deutschlands. Auch im Jubiläumsjahr und darauffolgend sind weitere Neuentwicklungen zu erwarten, die Meilensteine in der Thermoformbranche setzen.

In jedem Jahrzehnt Taktgeber der Thermoformtechnik

Mit dem Bau der ersten Vakuumformmaschine vom Typ ILLIG UA 100 im Jahr 1956 startet ILLIG durch. In den Folgejahren entwickeln die Heilbronner weitere richtungsweisende Thermoformautomaten. Bereits 1960 entsteht mit dem Maschinentyp R 650 der weltweit erste von der Rolle arbeitende Vakuumformautomat, ausgelegt für die Serienherstellung von Deckeln aus vorbedruckter Folie. Nur drei Jahre später folgt der erste Druckluft-Schnellformautomat für den kombinierten Form-Stanz-Betrieb. Dies ist die Geburtsstunde der erfolgreichen RDM-Baureihe, die in der heutigen Maschinengeneration nach wie vor als Maßstab für die wirtschaftliche Großserienfertigung gilt.

Ende der 1970er Jahre wird das Maschinenprogramm mit der ersten Verpackungsanlage erweitert, die das Formen der Grundverpackung mit dem nachfolgenden Befüllen und abschließendem Verschließen zur fertigen Verkaufsverpackung integriert.

1984 schafft ILLIG mit der Erfindung der Werkzeug-Kipptechnik in Thermoformmaschinen einen neuen Standard für Hygienebedingungen in der Packmittelfertigung. Der erste Maschinentyp dieser Art, die RDM?50K, ist ein Meilenstein und einzigartig in der Branche. ILLIG entwickelt 1989 Programme zur automatischen Berechnung der Grundeinstellung zur einfachsten Bedienung von Vakuumthermoformmaschinen, die seitdem in modernen Anlagen Standard sind.

Anfang der Neunziger folgt die Dekorations-Technologie des In-Mold Labelings IML-T?, welche sich bis heute vor allem bei Molkereiprodukten als brillante Verkaufsförderung am Point of Sale etabliert hat. Bald nach dieser hoch produktiven technologischen Pionierleistung baut ILLIG die erste vollaseptische Form-, Füll- und Schließmaschine (FFS) mit einer Tageskapazität von 700.000 Jogurtbechern ? damals ein Weltrekord.

In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends setzt das Heilbronner Unternehmen mit den Thermoformern der 3.?Generation neue Maßstäbe mit erheblich gesteigerter Produktivität und Qualität der Formteile durch hohe Reproduzierbarkeit aller Einstellungen. Erreicht wird dies durch den konsequenten Einsatz servomotorischer Antriebe, die gleichzeitig eine Verbesserung der Energieeffizienz ermöglicht haben. Ein besonders wichtiger, Innovationen vorantreibender Bereich ist dabei der Verpackungssektor. Entwicklungen wie der ILLIG Bottle-Former BF?70, mit dem sich durch Thermoformen erstmals Verpackungen mit starken Hinterschneidungen im Formwerkzeug herstellen lassen, oder auch die Integration der IML-T?-Dekorationstechnik in den FFS-Anlagen stehen stellvertretend für diese Entwicklung.

Ein technologischer Quantensprung gelingt 2013 mit der Einführung des intelligenten Bedienkonzepts ILLIG IC, das in den heutigen ILLIG Thermoformsystemen für eine hohe Performance auf Knopfdruck bietet. 2017 bündelt ILLIG seine Aktivitäten der maßgeschneiderte Verpackungsentwicklung mit ?Pactivity??360? und unterstützt damit Kunden von der ersten Idee bis zur Produktionslinie. Im Jahr darauf wird ein neues flexibles Verpackungssystem eingeführt, das die Produktion von Kunststoff-Kartonblistern und Blister aus Vollkarton ermöglicht. 2019 folgt der erste Thermoformer der 4.?Generation mit höherer Stanzkraft und Performance.

Next 75 ? noch näher am Kunden mit innovativen Entwicklungen

ILLIG ist in dritter Generation in Familienbesitz. Seit 2020 führen die von den Eigentümer-Familien Illig und Schäuble berufenen Geschäftsführer Carsten Strenger (CEO) und Jürgen Lochner (CSO/CTO) das Unternehmen in die Zukunft. Beide Geschäftsführer legen die Schwerpunkte bei ILLIG noch mehr auf Kundennähe und marktorientierte Produkte. ?Wir gehen den Weg der effizienten operativen Prozessgestaltung konsequent weiter, um noch näher am Kunden zu sein?, erklärt Jürgen Lochner. Die beiden Geschäftsführer richten das Familienunternehmen strukturell weiterhin auf nachhaltige Lösungen, ganz nach dem Megatrend Circular Economy, aus, welche die Bedürfnisse der globalen Märkte perfekt bedienen. ?Die Herausforderungen angesichts der weltweiten Verunsicherung in den Märkten aufgrund der anhaltenden Kunststoffdiskussion und den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, sind klar definiert?, ergänzt Carsten Strenger. ?Es gilt hoch flexibel und strategisch fokussiert auf Kundenanforderungen einzugehen, die sich aus den globalen Marktgegebenheiten ableiten?, sagt er.

Next 75 ? Circular Thinking mit ILLIG

Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet die maßgeschneiderte Verpackungsentwicklung ?Pactivity??360? und die Werkzeugentwicklung Toolsys?. Damit erarbeitet ILLIG für Kunden die Lösungen von morgen. Mit Circular Thinking unterstützt ILLIG den wirtschaftlichen Kreislaufgedanken und definiert klar die Nachhaltigkeitsziele: Reduzieren, Wiederverwenden, Trennen, Recyceln und Erneuern. ?ILLIG Werkzeug-, Produktions- und Verpackungssysteme sind materialseitig flexibel. Sie verarbeiten prozesssicher bioabbaubare Kunststoffe, Recyclingware, Kunststoff-Karton-Kombinationen oder Post-Consumer-Folien, sogar bis hin zu reinen Karton-Anwendungen?, erläutert Jürgen Lochner. Die jüngsten Anwendungsentwicklungen mit den Kunststoff-Karton-Kombinationen der Marke I-PACK? (ILLIG intelligent packaging) unterstreichen dies. Die neuen Verpackungssysteme unterstützen die Nachhaltigkeitsstrategien der ILLIG-Kunden weltweit mit den Möglichkeiten Vollkarton-Blister oder Kunststoff-Karton-Blisterkombinationen herstellen zu können.

?Heute bietet ILLIG ein umfangreiches, ausgereiftes und modulares Maschinenprogramm, um damit nahezu alle heute geforderten nachhaltigen Verpackungen herzustellen. Mit unserem in 75 Jahren Unternehmensgeschichte gewachsenen Know-how werden wir uns auch künftig für die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser vielseitig nutzbaren Technologie engagieren?, blickt Carsten Strenger mit Zuversicht in die Next-75-Zukunft. Der nächste Clou aus unserem Haus ist die industrielle Herstellung von Verpackungen aus thermoformbarem Papier, ganz nach den aktuellen Nachhaltigkeitsstrategien der Länder.

ILLIG ist ein weltweit führender Anbieter von Thermoform- und Verpackungssystemen sowie Werkzeugsystemen für Kunststoffe und Karton. Das Leistungsspektrum umfasst Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme komplexer Fertigungslinien und Einzelkomponenten. ILLIG bietet seinen Kunden mit der Verpackungsentwicklung „Pactivity? 360“ und leistungsstarken Verpackungssystemen ressourceneffiziente und nachhaltige Lösungen, und unterstützt Packmittelhersteller beim Design for Recycling. Mit eigenen Niederlassungen und Vertretungen in über 80 Ländern ist ILLIG auf allen Märkten rund um den Erdball vor Ort präsent. Seit 75 Jahren unterstützt das Familienunternehmen seine Kunden weltweit als verlässlicher Partner, anspruchsvolle und hochpräzise Formteile wirtschaftlich herzustellen – mit innovativer Technologie höchster Qualität und umfassendem globalen Service.

Hinweis: Mit ? gekennzeichnete Begriffe sind eingetragene und geschützte Marken der ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG