.NEXT Digital Experience: Nutanix lädt zu seiner weltweiten Kunden- und Partnerkonferenz ein

Nutanix, Spezialist für Enterprise Cloud Computing, lädt zu seiner weltweiten Kunden- und Partnerkonferenz .NEXT Digital Experience ein. Sie findet vom 9. bis 11. September als rein virtuelle Veranstaltung statt. Das virtuelle und interaktive Event bringt Vordenker, Entwickler und IT-Entscheider weltweit zusammen, um sich über die jüngsten Neuheiten in den Bereichen Hybrid- und Multi-Cloud-Computing, Infrastrukturen für Rechenzentren, Speichertechnologien, End-User-Computing, Datenbanken und vieles mehr auszutauschen.

Wie jedes Jahr wartet die Nutanix-Konferenz für Kunden und Partner mit einer Reihe namhafter Gastredner auf, die mit ihren Vorträgen zum Nach- und Weiterdenken anregen wollen:

Luvvie Ajayi ? preisgekrönte Autorin und Digitalstrategin

Mike Rowe ? Produktionsleiter, Moderator und Bestseller-Autor

Simon Sinek ? weltweit gefeierter Autor und Motivator

Zach Woods ? Schauspieler, bekannt aus Film und Fernsehen

Trevor Noah ? Moderator der gleichnamigen Sendung ?The Daily Show with Trevor Noah?

An jedem Konferenztag vermittelt Nutanix umfangreiche Informationen zu aktuellen Innovationen in Rechenzentrums- und Cloud-Technologien:

Eröffnungsvortrag Tag 1: Dheeraj Pandey, Chairman, Gründer und CEO von Nutanix, spricht über die Zukunft im Bereich Enterprise Cloud Computing und darüber, wie diese Zukunft die Arbeitsweise verschiedenster Industrien weltweit verändern wird

Eröffnungsvortrag Tag 2: Nutanix-Manager und Gäste aus unterschiedlichen Branchen zeigen anhand von Demos die neuesten und aufregendsten Entwicklungen in den Enterprise-Cloud-Technologien

Schlussvortrag Tag 2: Zum Ende der Kundenveranstaltungen auf der .NEXT Digital Experience informiert Nutanix über den aktuellen Stand zum Thema Sicherheit in der Multi-Cloud. Dieser wichtige Vortrag bildet zugleich den Abschluss der Kundenveranstaltung.

Um Partner und Sponsoren mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kontakt zu bringen, ist ein virtueller Ausstellungsraum Bestandteil der Konferenz. Dort lassen sich neue Wege zur Modernisierung des Rechenzentrumsbetriebs entdecken und erfahren. Zudem bietet die digitale .NEXT-Plattform Praxislabs mit Live-Sitzungen zur Testversion von Nutanix. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dadurch die Möglichkeit, die neuesten Funktionalitäten von Nutanix von der Ferne aus auszuprobieren und realitätsnah zu erleben.

Darüber hinaus bietet die Konferenz interaktive Sitzungen zum Netzwerken, mit Live-Chats, Fragerunden, interaktiven Videomeetings, Eins-zu-Eins-Gesprächen, Schulungen, Zertifizierungsmöglichkeiten und Expertenkursen zu einer ganzen Reihe von Themen wie

Hybrid- und Multi-Cloud

Automatisierung, Betrieb und DevOps

Business Continuity und Disaster Recovery

End-User Computing

Datenbanken und Unternehmensanwendungen

Hyperkonvergente Infrastrukturen

Sicherheit

Speicher- und Datendienste

Nutanix PartnerXchange

Die Nutanix PartnerXchange findet in diesem Jahr ebenfalls virtuell statt, in der EMEA-Region am 11. September. Auf der Veranstaltung erwarten die Partner eine Keynote mit Vertretern aus dem Nutanix-Management, spezielle Breakout-Sessions und eine virtuelle Preisverleihung.

Die Liste der .NEXT-Sponsoren, die Teil des wachsenden Nutanix-Ökosystems sind, ist beeindruckend; zur Riege der Diamantsponsoren gehören Fujitsu, HPE, Intel und Lenovo.

Die interaktive Veranstaltung findet in drei Zeitzonen und in verschiedenen Sprachen statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Auf der Website .NEXT Digital Experience finden Interessenten aktuelle Informationen zu Sprechern und Themen sowie das Anmeldeformular.

