Nextgeneration Hosting mit Kubernetes

Die Welt des Hostings befindet sich aktuell stark im Umbruch. In der Vergangenheit war es üblich, die Anwendungen direkt auf eigenen oder virtuellen Servern zu betreiben. Diese Einstellung ändert sich besonders in letzter Zeit zunehmend. ?Wir als IVFP sind hier bereits den nächsten Schritt gegangen.? so Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP).

Verschiedene Problemstellungen in Verbindung mit dem konventionellen Hosting wie der hohe administrative Verwaltungsaufwand, die mangelnde Skalierbarkeit und die IT-Sicherheit können durch ein Umdenken in Bezug auf die zugrundeliegende Technologie stark verbessert werden.

Es wurden verschiedene Methoden entwickelt, die den kompletten Prozess der Livestellung von der Bereitstellung der Infrastruktur bis hin zur Installation der Anwendung automatisieren. Somit ist es möglich, die benötigten Komponenten wie Datenbanken, virtuellen Umgebungen oder LoadBalancer mit einem Befehl in der Cloud bereitzustellen und zu verwalten.

Genau an der Stelle kommt Kubernetes zum Einsatz. Mit dieser Technology ist es möglich, Anwendungen unabhängig voneinander in einer Umgebung bereitzustellen, die flexibel horizontal und vertikal skaliert werden kann. Somit kann man unter Verwendung der Containerization (Docker) verschiedene Anwendungen auf einer einheitlichen Plattform ohne gegenseitige Beeinflussung ausführen.

Ein weiterer Vorteil hierbei bietet der hohe Grad an Automatisierung, wodurch es ermöglicht wird, neben der IT-Infrastruktur ebenfalls das Deployment (die Bereitstellung) der Anwendungen ohne manuelle Aufwände durchzuführen.

Das IVFP hat sich auf die Fahne geschrieben, das Thema Hosting zu optimieren, um Ihre bestehenden Umgebungen effektiver zu gestalten und den Weg in Richtung Cloud zu ebnen.

Dabei können wir auf einen breiten Erfahrungsschatz in den Bereichen Cloud-Computing (Azure, AWS), Kubernetes, Containerization und InfrastructureAsCode (IaC) zurückgreifen.

Mehr Informationen zu diesem Thema auf dem YouTube-Kanal unter der Playlist IVFP Inside.

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software, Rating und Research. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.