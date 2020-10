Nexus Gold nimmt Bohrunternehmen für bevorstehendes erstes Bohrprogramm über 3000 Meter bei Dakouli 2 unter Vertrag



Vancouver, Kanada – 8. Oktober 2020 – Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Forage Technic Eau (FTE) Drilling mit der Umsetzung eines Bohrprogramms nach dem Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation/RC) mit einem Bohrvolumen von mindestens 3000 Meter im unternehmenseigenen Goldprojekt Dakouli 2 in Burkina Faso (Westafrika) beauftragt hat. Das Projektgelände befindet sich 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Ouagadougou.

Das allererste Bohrprogramm bei Dakouli, dessen Beginn Ende Oktober geplant ist, dient der Erkundung der Tiefenausdehnung von geochemischen Goldanomalien, die anhand von Probenahmen aus Termitenhügeln entdeckt wurden, der geochemischen Eigenschaften von im Raster gewonnenen Bodenproben, die zur Entdeckung von drei anomalen, quer über das Konzessionsgebiet verlaufenden Goldtrends geführt haben (siehe Pressemeldung vom 11. Juni 2019), sowie der geochemischen Eigenschaften von Gesteinsproben mit höhergradigen Goldwerten aus ausgewählten Kleinbergbaubetrieben (Orpaillages) (siehe Pressemeldungen des Unternehmens vom 8. und 15. Januar 2019, vom 23. Juni 2020 und vom 10. September 2020).

Wir können es kaum erwarten, das allererste Bohrprogramm bei Dakouli durchzuführen, freut sich President & CEO Alex Klenman. Dakouli besitzt eine Reihe von überzeugenden Merkmalen, die man im Vorfeld von Bohrungen zu finden hofft. Die vorteilhafte Geologie, die klar definierten geochemischen Signaturen, die soliden Ergebnisse aus der Analyse von unterirdisch gewonnenen Proben sowie die starke Präsenz aktiver Kleinbergbaubetriebe deuten allesamt darauf hin, dass diese große Hauptzone in hohem Maße mineralisiert ist. Die Zone ist im Wesentlichen reif für eine Entdeckung. Im Rahmen der aktuellen Bohrungen werden wir uns auf diese Hauptzone konzentrieren; man muss aber auch anmerken, dass es auf dieser knapp 10.000 Hektar großen Fläche noch einige weitere Hotspots gibt. Das Projekt ist sehr vielschichtig und wir können es kaum erwarten, die nächste Phase der weiterführenden Explorationsaktivitäten einzuleiten, so Herr Klenman weiter.

Der genaue Termin für den Beginn der Bohrungen wird im Laufe des Monats Oktober bekannt gegeben, sobald die Bohrungsteams und die Verfügbarkeit der Bohrgeräte bestätigt wurden.

Die Konzession Dakouli 2 liegt im Grünsteingürtel Goren, proximal zur Mine Bissa (die von Nordgold betrieben wird), und wird von der goldführenden Scherungszone Sabce in zwei Teile geteilt. Die bodengestützten Erkundungsarbeiten und Probenahmen im Projekt Dakouli 2 sind seit mehr als einem Jahr im Gange. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen 40 unterirdische Stichproben aus Kleinbergbauschächten (Schächte) gewonnen. Die wichtigsten Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet:

Tabelle 1: Wichtige bisherige Probenergebnisse, Goldkonzession Dakouli 2, Burkina Faso, Westafrika (UTM-Koordinaten in Adindad 30-Projektion)

*Stichproben sind naturgemäß selektiv und lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf den wahren Erzgehalt oder die Art der Mineralisierung im Konzessionsgebiet zu.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Juni 2020 angekündigt, stellte das Personal von Nexus bei vor kurzem durchgeführten Vor-Ort-Besuchen eine Zunahme der handwerklichen Bergbauarbeiten in der Hauptmineralisierungszone in Streichrichtung fest. Durch diese vermehrten Arbeiten erweitern sich die Grenzen der östlichen Zone um ca. 200 Meter nach Osten, sodass sich die Mineralisierungszone auf über 400 Meter entlang einer Ost-West-Streichrichtung erweitert, wobei auch die Nord-West-Richtung mehr als 200 Meter beträgt.

Über das Gold-Konzessionsgebiet Dakouli 2

Die Explorationskonzession für Dakouli 2 gilt für ein 98 km² (9.800 Hektar) großes Goldexplorations-Konzessionsgebiet, das sich ungefähr 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Ouagadougou befindet.

Ende 2018 führten die Geologen des Unternehmens ein umfassendes Boden-Vorerkundungsprogramm westlich und südlich des Haupt-Orpaillagegebiets (handwerkliche Zone) durch und identifizierten neue oberflächennahe Bergbauanlagen, die durch kleingewerbliche Bergleute betrieben werden. Die aus diesen neuen Zonen entnommenen Gesteinsproben enthielten verschiedene Konzentrationen von sichtbarem Gold, unter anderem grobe nuggetartige Proben.

Von den ersten 25 entnommenen Proben wiesen elf Untersuchungsergebnisse von mehr als 1 g/t Au auf, wobei mehrere Proben verschiedene Konzentrationen von sichtbarem Gold mit Werten zwischen 11,1 g/t Au und 29,5 g/t Au aufwiesen (siehe Abbildung 1 und Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Januar 2019).

Durch die Folgetätigkeiten wurde eine anomale Zone festgestellt, die sich ca. 500 Meter westlich der Probenahmezonen erstreckt. Anhand dieser Ergebnisse startete das Unternehmen eine geochemische Bodenuntersuchung über 150 Kilometer (Luftlinie), die die nördliche Hälfte des Konzessionsgebiets Dakouli 2 und die südlichen Teile des angrenzenden Konzessionsgebiets Niangouela abdeckte. Diese Untersuchung ergab drei wichtige geochemische Goldtrends.

Der primäre Goldtrend verläuft ca. 10 Kilometer lang parallel zur Verwerfungszone Sabce in nordöstlich-südwestlicher Richtung und durchschneidet das Konzessionsgebiet von der nordöstlichen Ecke bis zu seiner westlichen Grenze. In der Sabce-Verwerfung lagern mehrere Vorkommen, unter anderem die Mine Bissa von Nordgold mit 3,4 Mio. Unzen, ca. 25 km östlich des Gebiets von Dakouli.

Zwei sekundäre Goldtrends, die sich jeweils über ca. 6,5 Kilometer erstrecken, sind in nordwestlicher bis südöstlicher Richtung orientiert und durchschneiden den primären Trend. Alle drei geochemischen Goldtrends entsprechen den geophysikalischen Trends, die anhand von national durchgeführten luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen in der Region identifiziert wurden.

Die Konzession Dakouli 2 liegt unmittelbar südlich und angrenzend an das Gold-Konzessionsgebiet Niangouela des Unternehmens, das im Laufe der letzten drei Jahre erkundet wurde. Die Bohrungen in Niangouela ergaben wichtige Abschnitte, unter anderem 26,69 g/t Au über 4,85 m, einschließlich 132 g/t Au über 1 m, und 4 g/t Au über 6 m, einschließlich 20,5 g/t Au über 1 m (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. März 2017 und vom 5. April 2017).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53742/Nexus Gold – News Release – FORAGE HIRED FOR DAKOULI (OCT 8 2020) (FINAL)_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Konzessionsgebiet Dakouli 2 mit den durchschneidenden Sabce-Verwerfungen in Rot

Warren Robb P.Geo., Vice President für Exploration, wurde zum qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 bestellt. Er ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen fachlichen Informationen verantwortlich und hat diese auch freigegeben.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von elf Projekten in Kanada und Westafrika. Das Portfolio des Unternehmens in Westafrika umfasst insgesamt fünf Projekte mit einer Fläche von 750 km², die sich in einem aktiven Goldgürtel und nachgewiesenen mineralisierten Trends befinden, während seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte in Kanada das Goldprojekt McKenzie in Red Lake, Ontario, das neue Pilotprojekt im historischen Bergbaurevier Bridge River in British Columbia und vier viel versprechende Gold- und Gold-Kupferprojekte (3.700 ha) in der Provinz Neufundland umfassen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung mehrerer zentraler Projekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem wachsenden Portfolio an.

