Nicht nur die Burg verteidigen, sondern die gesamte komplexe IT-Landschaften schützen!

Vom 25. bis 26. März 2020 stellen Security-Anbieter auf der secIT in Hannover die neuesten Trends, Methoden und Lösungsansätze der IT-Sicherheit vor. Die Experten von AirITSystems sind vor Ort und informieren die Besucher am eigenen Stand, in einem Workshop und einem Vortrag über modernste Sicherheitskonzepte.

Unternehmensdaten liegen heute häufig nicht mehr zentral in den eigenen Rechenzentren, sondern auf externen Servern oder der Cloud. Und auch das mobile Arbeiten fordert Firmen aller Branchen heraus, verlässliche Sicherheits- und Berechtigungskonzepte umzusetzen. AirITSystems informiert auf der secIT wie dies gelingt. Themenschwerpunkte sind: organisatorische Beratung, Datenschutz, Neuausrichtung der technischen Security-Sensorik und Endpoint Security.

Aber nicht nur am eigenen Stand und bei einem Vortrag können sich die Besucher informieren. AirITSystems bietet auch einen zweistündigen Workshop zum Thema ?Cloud und SaaS erfordert eine veränderte Security Aufstellung? an. Weitere Informationen unter www.airitsystems.de

AirITSystems wurde 2001 als Gemeinschaftsunternehmen der Flughäfen Hannover Langenhagen GmbH und Fraport AG gegründet. Wir sind Anwender, Systemhaus und Betreiber und bieten unseren Kunden individuelle IT- und Sicherheitslösungen – für jede Branche und jede Unternehmensgröße.

Unsere Herkunft ist der Flughafen: Das heißt Komplexität pur, höchste Sicherheitsanforderungen und 24-Stunden-Betrieb. In diesem Umfeld ist das perfekte Zusammenspiel von organisatorischer, technischer und physischer Sicherheit auf höchstem Niveau gefragt. Von diesem Erfahrungsschatz profitieren unsere Kunden tagtäglich.