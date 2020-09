Nicola Mining meldet Ergebnisse von ausgewählten Stichproben mit bis zu 1,3 kg/t Silber und 2,59 g/t Gold



VANCOUVER, B.C., 8. September 2020. Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das Unternehmen oder Nicola) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse der sieben Stichproben erhalten hat, die während der ersten Phase des Programms 2020 Die Aufnahme des Programms 2020 wurde in einer Pressemeldung vom 21. Juli 2020 angekündigt: https://nicolamining.com/nicola-mining-commences-2020-exploration-at-treasure-mountain/.

in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Treasure Mountain, einer vollständig genehmigten hochgradig mineralisierten Silbermine in rund 90 Minuten Entfernung von seiner Mühle bei Craigmont, entnommen wurden.

Die sieben Stichproben wurden von fünf Standorten entnommen (siehe Tabelle 1 und Karte 1):

1. Tagebaugrube Treasure Mountain: Historischer Grubenbereich auf dem Kamm von Treasure Mountain, in der Nähe des Erzgangs JK, der 2011 abgebaut wurde (1 Probe);

2. Erzgang JK: Erzgang, der zuvor hochgradige Ergebnisse geliefert hat und rund 1,0 km östlich der aktuell erschlossenen Minenanlage liegt, die weiterhin der vorrangige Schwerpunkt des Unternehmens ist (1 Probe);

3. Schuttprobe Gesteinsschutt beschreibt eine Ansammlung von gebrochenen Gesteinsfragmenten am Fuße von Felsspornen, Bergklippen, Vulkanen oder Talflanken, die sich durch periodische Steinschläge von umliegenden Felswänden angesammelt hat.

: In Ermangelung einer geeigneten Bodenprobe sammelte das Unternehmen eine repräsentative Gesteinsprobe zur Untersuchung (1 Probe);

4. Historischer Schürfgraben: In der Nähe der Entnahmestelle der Schuttprobe wurde ein historischer Schürfgraben festgestellt und erprobt (1 Probe);

5. Aufgeschlossener Erzgang Obwohl das Unternehmen den Erzgang noch nie zuvor erprobt hat, konnte es Hinweise auf eine historische Exploration in der näheren Umgebung feststellen.

: In seiner Pressemeldung vom 24. August 2020 meldete das Unternehmen, dass es einen potenziellen 1,2 km langen mineralisierten Korridor identifiziert hat, den es noch nie zuvor erkundet hatte (3 Proben).

Die wichtigsten Ergebnisse beinhalten:

– Probe Nr. 2100207 aus dem aufgeschlossenen Erzgang lieferte die folgenden Gehalte:

o 1.300 g/t Ag (45,86 Unzen Ag pro Tonne)

o 2,59 g / Au

o 1,16 % Cu, 27,4 % Pb und 27,2 % Zn

– Probe Nr. 2100205 aus Erzgang JK lieferte die folgenden Gehalte:

o 1.040 g/t Ag (36,7 Unzen Ag pro Tonne)

o 6,93 % Pb und 1,37 % Zn-

Alle sieben Proben wurden zur Analyse an die Laboreinrichtung von Actlabs in Kamloops (BC) überstellt.

Tabelle 1: Analyseergebnisse der Stichproben.

Probe-Standort Ag Au Cu Pb Zn

Nr. (g/t (ppb) (%) (%) (%)

)

210020Tagebaugrube 98 131 0,0160,0480,466

4 Treasure Mounta 4 4

in

210020Erzgang JK 1040 64 0,0736,93 1,37

5 9 * *

210020Historischer 5,5 12 0,0080,1290,199

6 Schürfgraben 3

210020Schuttprobe 0,8 11 0,0040,0070,008

8 5 5 7

210020Aufgeschlossene1300 2590 1,16 27,4 27,2

7 r * * *

Erzgang

210020Aufgeschlossene131 18 0,0493,81 15,1

9 r 9 * *

Erzgang

210021Aufgeschlossene27,6 6 0,0090,9661,77

0 r 5 *

Erzgang

anhand FA-GRA-Methode analysiert, * anhand ICP-OES-Methode analysiert

Hinweis: Stichproben haben selektiven Charakter und sind nicht unbedingt repräsentativ für die im Konzessionsgebiet lagernde Mineralisierung.

Karte 1: Konzessionsgebiet Treasure Mountain mit den Standorten der entnommenen Stichproben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53303/202009_NIM_NR_TM_FINAL_v3_DE_PRCOM.001.jpeg

Die Stichprobe aus den kürzlich identifizierten aufgeschlossenen Erzgängen (Probe Nr. 2100207) ist vielversprechend, da sie darauf hinweist, dass diese Erzgänge möglicherweise eine Silber-, Gold-, Kupfer- und Zinkmineralisierung mit bedeutenden Erzgehalten beherbergen. Die bevorstehenden Ergebnisse der Bohrungen mit dem tragbaren Bohrgerät, in deren Zuge diese mineralisierte Struktur erprobt wurde, sollen eine Schätzung der wahren Mächtigkeit und des wahren Erzgehalts der Erzgänge innerhalb dieses potenziell 1,2 km langen mineralisierten Trends ermöglichen.

Technische Informationen

Die Qualitätssicherung und die Qualitätskontrolle der Probenahmeprogramme von Nicola obliegen den geologischen Mitarbeitern von Nicola und entsprechen den besten Branchenverfahren. Die Stichproben werden von den Mitarbeitern von Nicola unter Einhaltung einer festgelegten Überwachungskette an die Einrichtung von Actlabs in Kamloops (BC) überstellt. Alle Proben werden anhand der Königswasser-/ICP-OES-Methode analysiert. Proben mit Kupfer-, Blei- oder Zinkwerten, die über den Standardnachweisgrenzen liegen, wurden erneut mit einer Königswasser-/ICP-OES-Methode mit höheren Nachweisgrenzen analysiert. Die Analyse von Proben, die möglicherweise Gold enthielten, erfolgte durch Atomabsorption-Brandprobe. Proben mit einem Silbergehalt über der Nachweisgrenze der ICP-OES-Methode wurde mittels gravimetrischer Brandprobe analysiert.

Qualifizierter Sachverständiger

Michael Frye, P.Geo, ein das Unternehmen beratender Geologe, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, das eine zu 100 Prozent unternehmenseigene Mühlen- und Bergeeinrichtung in der Nähe von Merritt (British Columbia) unterhält. Es hat bereits fünf Mühlen-Gewinnbeteiligungsabkommen mit Produzenten von hochgradigem Gold unterzeichnet. Die komplett genehmigte Aufbereitungsanlage kann sowohl Gold- als auch Silber-Aufbereitungsgut via Schwerkraftabscheidung und Flotation verarbeiten. Das Unternehmen ist ferner hundertprozentiger Eigentümer des Projekts New Craigmont, eines hochgradigen Kupfer-Konzessionsgebiets, und einer in Betrieb befindlichen Kiesgrube, die sich in der Nähe seiner Aufbereitungsanlage befindet.

Über das Konzessionsgebiet Treasure Mountain

Nicola Mining Inc. ist hundertprozentiger Eigentümer des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, einer Silberlagerstätte mit einer Fläche von ca. 7.000 Acres, die aus folgenden Komponenten besteht: 51 Mineralkonzessionen, unter anderem 21 sogenannter Legacy Claims: 100 Parzellen und fünf sogenannten Crown Grants.

Das Unternehmen hält sich weiterhin die Option offen, Sohle 1 wieder zu öffnen, um silberhaltiges Aufbereitungsgut aus Abbaukammer 2 zu gewinnen, und beobachtet weiter die Entwicklung der Silberpreise, bevor es eine Wiedereröffnung der Mine in Betracht zieht. Das Konzessionsgebiet umfasst ferner drei äußerst vielversprechende Zielgebiete:

1. Die MB-Zone, die ca. 1,5 km von den Anlagen der der Untertagemine gelegen entfernt ist.

2. Den Erzgang JK/die Eastern Zone, die ca. 1,0 km östlich der Anlagen der Untertagemine entfernt gelegen sind.

3. Das Jensen-Portal, das sich ungefähr 100 m westlich des Portals von Sohle 3 befindet; dort fanden zuvor in den 1920er-Jahren Abbauarbeiten statt.

