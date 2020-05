Nigh7 of the Pack erfreut sich großer Beliebtheit und startet neue SharePoint-Reihe

Nachdem die erste analoge Ausgabe der Nigh7 of the Pack schon sehr gut angenommen wurde, war nun auch die erste online Ausgabe ein voller Erfolg. Zwar fiel das gemeinsame Essen aus, das tat der Stimmung aber keinen Abbruch und es wurde genauso enthusiastisch gefachsimpelt wie bei der offline-Version. Nachdem die ersten beiden Abende sich rund um .NET drehten, soll es nun mit einem weiteren der Schwerpunkte der Pack of 7 weitergehen ? dem SharePoint. An zwei Abenden soll es erneut die Möglichkeit geben, sich in lockerer Runde über die Vorzüge und Eigenheiten des SharePoint auszutauschen. Den Anfang macht am 14.05. um 18 Uhr eine Nigh7 of the Pack zum Thema “Asynchrone Programmierung in JavaScript/TypeScript am Beispiel SharePoint Framework (SPFx)”. Während diese Veranstaltung wie immer für alle Interessierten geöffnet ist, richtet sie sich insbesondere an Entwickler. Die zweite Nigh7 of the Pack der SharePoint-Reihe ist wiederum eher auf Anwender ausgerichtet. Am 28.05. um 18 Uhr soll es dann hier um “Dokumentenmanagement leicht gemacht – SharePoint für Anfänger” gehen.

Nigh7 of the Pack ist eine neue Eventreihe in Köln und Lüdinghausen. In regelmäßigen Abständen wird normalerweise an beiden Standorten gefachsimpelt, geschlemmt und genetzwerkt. Derzeit finden die Veranstaltungen online statt. Jeweils zwei Fachvorträge bestimmen dabei die thematische Ausrichtung des Abends. Themen der Vorträge können allgemeine Trends der IT, Diskussionsfragen, Produktvorstellungen der Pack of 7, Produktvorstellungen der Partner der Pack of 7 oder Generelles sein. Die Nigh7 of the Pack soll zum angeregten Diskutieren in entspannter Atmosphäre einladen.?

Herzlich eingeladen sind alle IT-Interessierten, Beschäftigte in der IT-Branche sowie im Speziellen Softwareentwickler, Consultants und Entscheider.

Die Pack of 7 wurde 2013 gegründet und begleitet seither ihre Kunden in sämtlichen Projektphasen: von der Projektinitialisierung, der Anforderungsaufnahme und Konzeption, der Umsetzung, bis hin zur Einführung in den laufenden Betrieb sowie der weiteren Nutzung nach Projektabschluss.

Ergänzend zu den regulären Projektmanagementaufgaben steht die Pack of 7 als Berater und Coach zur Verfügung. Die Pack of 7 erstellt IT-Lösungen für Ihre Fachprozesse. Alle Kollegen haben viele Jahre Erfahrung fokussiert im Großunternehmen- und Konzern-Umfeld. Die Pack of 7 liefert ganzheitliche Expertise bei Strategie, Konzept, Umsetzung, Going Live und Wartung.

Technisch arbeitet die Pack of 7 überwiegend in den Bereichen SharePoint, Mobile, Cloud und Business Intelligence.