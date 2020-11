Nitrado Minecraft Winter Event – Es ist wieder da!

Das Nitrado Minecraft Winter Event erfreut sich nun schon seit einigen Jahren immer steigender Beliebtheit unter den Minecraft-Spielern. Das letzte Event ist schon eine Weile her und wir haben nun die Wünsche erhört. Gerne möchten wir dir zum Jahresende ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk machen. Das Nitrado Winter Event kommt zurück und das noch umfangreicher als jemals zuvor!

Als Spieler und Teilnehmer kannst du Nitrado Guthaben sammeln und zusätzliche Geschenke in Form von Preisen ergattern. Gewinne einen MAXNOMIC? Pro-Chief BWE Gaming Chair im exklusiven Nitrado Design, AORUS G32QC Gaming Monitore, AORUS K1 Keyboards, GIGABYTE SSDs (240GB), paysafecard PINs im Gesamtwert von 2.000? und vieles mehr!

Passend zur Weihnachtszeit haben wir Kekse in der ganzen Welt versteckt, die du sammeln kannst.

Zusätzlich haben wir uns wieder einige Minispiele und Jump & Runs für das Winter Event ausgedacht.

Sofern dein Account verknüpft ist, hast du dabei sogar die Möglichkeit, einen Betrag von bis zu 5,00? für deinen Nitrado Account zu erspielen.

Sammle alle 200 Kekse und schließe die Weihnachts-Story vollständig oder ein Jump & Run in der schnellsten Zeit ab, um die zusätzliche Chance auf einen der weiteren Preise zu haben. Neben Nitrado Guthaben und den Preisen im großen Lostopf hast du die Chance 200 x 10,00? paysafecard PINs zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist das Geschenk in der paysafecard Verkaufsstelle abzuholen und es erfolgreich im paysafecard-Tower abzuliefern. Damit nimmst du automatisch am paysafecard-Gewinnspiel teil.

Dieses Jahr gibt es aber etwas ganz Besonderes, das es so in der Geschichte der Nitrado Events noch nie gab! Wir haben für dich eine interaktive Weihnachtsstory entworfen, mit Quests, unseren Nitrado-Partnern und einem großen Resourcepack.

Du fragst dich, warum wir ein Resourcepack haben? Das haben wir uns gut überlegt und es ist ganz einfach. Eine Geschichte wird, wie im Winter vor dem Kamin mit einem heißen Kakao in der Hand, vorgelesen.?Mit dem Resourcepack bieten wir dir die Möglichkeit, die Story wie ein eigenes Spiel durch zu spielen. Interaktiv, mit vielen Stimmen und Musik.?

Event-Zeitraum:

Beginn des Events: So, 06.12.2020, 15:00 Uhr

Ende des Events: Do, 06.01.2021, 15:00 Uhr

Und wie kommst du jetzt auf unseren Eventserver? Ganz einfach.

Unter event.nitrado.net findest du unsere Minecraft Winterwelt in der Minecraft Java Version 1.16.3.

Alle weiteren Infos zum Event und den Preisen, die es zu gewinnen gibt,? findest du auf unserer Eventseite.

Natürlich kannst du auch abseits des Events auf einem unserer zahlreichen Minecraft Servern spielen. Am besten geht das auf deinem eigenen Nitrado Gameserver.

Lila:

https://event.nitrado.net

Grün:

https://server.nitrado.net/deu/offers/minecraft-vanilla

Blau:

https://server.nitrado.net/deu/servicetypes/ts-teamspeak3-music-bot