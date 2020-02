Noch freie Plätze in der Bildungsakademie “Girls–Day 2020” am 26. März

Am 26.März ist wieder bundesweiter Girls?Day. Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland öffnen ihre Türen für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Die Mädchen lernen dort Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind.

Unter dem Motto ?fähig, furchtlos, female? beteiligt sich auch die Handwerkskammer Karlsruhe an dem Aktionstag. ?Dabei möchten wir am ?Girls?Day 2020? in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Karlsruhe eines zeigen: Bei typischen Männerberufen im Handwerk dürfen nicht nur Jungs anpacken und Karriere machen?, so Kammerpräsident Joachim Wohlfeil. Von A wie Augenoptikerin, Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin, Schreinerin bis Z wie Zahntechnikerin, das Handwerk ist vielseitig und alles andere als langweilig. Am Girls?Day können die Mädchen verschiedene Berufsbilder in der Bildungsakademie, eine der größten Aus- und Weiterbildungseinrichtungen des Handwerks, kennenlernen und auch selbst Handwerk austesten. Insgesamt 30 Plätze sind im Angebot.

Die Anmeldung läuft unter www.bia-karlsruhe.de/girls-day.