Noch mehr Kundenzentrierung: Die Consumer Intelligence Acceleration Plattform von Talkwalker

Talkwalker, branchenführender Anbieter von Consumer Intelligence, kündigt zwei neue Produkte an und erweitert damit die Möglichkeiten der Consumer Intelligence Acceleration Plattform. Diese neuen Produkte werden Marken mit Hilfe von Consumer Intelligence wertvolle Insights liefern.

Die Plattform von Talkwalker, die auf der Blue Silk™-Technologie basiert, umfasst nun drei branchenführende Produkte:

Market Intelligence – Bietet Analysen von Verbrauchertrends und Branchendaten in Echtzeit, um Innovationen zu beschleunigen. Dabei wird eine Vielzahl von Branchen abgedeckt, wie beispielsweise Konsumgüter, Media & Entertainment und Pharma & Gesundheit.

Customer Intelligence – Schafft ein einheitliches Kundenbild und kombiniert Kunden- und Verbraucherdaten mit Daten aus sozialen Netzwerken, Bewertungsplattformen und Rezensionen. Marken erhalten so in Echtzeit Einblicke, die sie für sich nutzen können.

Social Intelligence – Eine Weiterentwicklung unserer fundierten Kompetenzen im Social Listening. Datenanalyse im großen Maßstab verhilft Unternehmen dazu, ihre Markenreputation zu schützen, Markenbekanntheit zu messen und die Markengesundheit zu fördern.

„Die Zukunft der Consumer Intelligence hat begonnen“, sagt Tod Nielsen, CEO von Talkwalker, auf der firmeneigenen Veranstaltung DARE to accelerate diese Woche in Paris. „Unsere neuen Produkte und unsere Plattform erweitern unsere Deep Listening-Fähigkeiten und liefern Marken Insights, von denen sie sofort profitieren können. Talkwalker kann Ihnen dabei helfen, näher an Ihre Kunden heranzukommen als je zuvor und Sie in die Lage versetzen, Produkte, Kampagnen und Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie die ständig wachsenden Anforderungen des Marktes erfüllen.“

Talkwalker stellte außerdem sein Professional Services Team „Talkwalker Activate“ vor. Neben Schulungen und Onboardings bietet das neue Team eine breite Service-Palette, um sicherzustellen, dass Kunden die Daten-Insights der Plattform in allen Bereichen Ihres Unternehmens für Social Listening, Marktforschung, Customer Intelligence und Produktentwicklung effizient einsetzen können.

„Aber das ist noch lange nicht alles“, erklärt Nielsen. „Wir werden weiter nach vorne schauen und sicherstellen, dass unsere Technologien und Lösungen passgenau sind. So können Marken von Consumer Intelligence profitieren, um ihr Geschäft voranzutreiben.“

Auszeichnungen und offizielle Partnerschaft

Die Ankündigungen sind Teil der strategischen Ausrichtung von Talkwalker, seine Position auf dem Markt zu festigen. Bereits im Juli 2021 wurde Talkwalker als Leader ausgezeichnet – nachzulesen in The Forrester New Wave™: AI-Enabled Consumer Intelligence Platforms, Q3 2021. Außerdem hat das Unternehmen sein Angebot durch die Übernahme des Unternehmens Social Content Ratings im letzten Jahr und vor kurzem von Reviewbox erweitert, um Marken noch mehr Einblicke in Verbraucherdaten zu geben.Talkwalker ist außerdem seit kurzem als eines von 13 Unternehmen weltweit akkreditierter Partner von Twitter.

Talkwalker ist branchenführend im Bereich Consumer Intelligence und ermöglicht Marken, ihren Geschäftserfolg zu steigern. Die von Forrester als führend in den Bereichen Consumer Intelligence und Social Listening ausgezeichnete Plattform, kombiniert eine Vielzahl interner und externer Datenquellen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI). Diese KI wird von der Blue Silk™-Technologie angetrieben und bietet so den umfassendsten Blick auf die Verbraucher. Das Professional Services Team von „Talkwalker Activate“, unterstützt Marken indem sie Insights ergänzen, beschleunigen oder vollständig verwalten. Dies führt zu einer maximalen Steigerung des ROI der Plattform. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt ist Talkwalker ein verlässlicher Partner für mehr als 2.500 Marken, die mit Daten-Insights aus Consumer Intelligence ihren Erfolg und Umsatz steigern wollen.