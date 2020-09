Noch Plätze frei: Berufsbegleitendes Fernstudium Betriebswirtschaft

Wer sich jetzt noch kurzfristig mit dem Fernstudium Betriebswirtschaft weiterqualifizieren möchte, kann sich an der Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken noch bis zum 21. September 2020 für das kommende Wintersemester bewerben. Den Studieninteressierten stehen verschiedenen Semestermodelle zur Verfügung aus denen sie wählen können: entweder als siebensemestriges Vollzeitstudium, als achtsemestriges berufsintegriertes Modell, das sich an Absolventen bestimmter IHK-Abschlüsse richtet und als zehnsemestriges berufsbegleitendes Fernstudienmodell. Fragen beantwortet die Ansprechpartnerin für den Fernstudiengang Betriebswirtschaft, Martina Schließmeyer unter fstg_bw@hs-kl.de

Der Fernstudiengang bereitet Berufstätige auf den nächsten Karriereschritt vor: Hier erwerben sie fundierte und praxisorientierte BWL-Kenntnisse ?von der Pike auf?. Hauptziel des Studienganges ist eine an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes ausgerichtete betriebswirtschaftliche Hochschulausbildung auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Das Studium vermittelt Fach- und Methodenkompetenz und qualifiziert für erfolgreiche berufliche Tätigkeiten. Die Absolventinnen und Absolventen werden in die Lage versetzt, wissenschaftliche Methoden und Instrumentarien in der beruflichen Praxis anzuwenden. Gleichzeitig erwerben sie soziale Kompetenzen und das Organisationstalent wird gefördert. Mit dem international anerkannten Titel Bachelor of Arts haben sie beste Voraussetzungen, um Fach- und Führungsaufgaben ? branchenübergreifend ? zu übernehmen.

Studium auch ohne Abitur möglich

In Rheinland-Pfalz können auch Interessierte einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung (Notendurchschnitt von 2,5) und einer anschließenden zweijährigen Berufspraxis zum Studium an Hochschulen zugelassen werden. Ebenso können sich Meister/innen und Bewerber/innen mit vergleichbaren Abschlüssen anmelden.

Alle Interessierten können sich jetzt noch bewerben unter: https://www.hs-kl.de/studium/bewerbung-einschreibung/

Weitere Informationen unter: www.zfh.de/bachelor/bwl/ und www.hs-kl.de/bachelor-betriebswirtschaft

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 90 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind knapp 6.400 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.