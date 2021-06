Nominierungen Kinder-Medien-Preis 2021: Diese Produktionen haben Chancen auf einen WEISSEN ELEFANTEN

Sechs Kinofilme, vier TV-Produktionen zwei Audio-Produktionen und zwei Angebote aus dem Bereich Apps/Games/Internet gehen in das Rennen um den Kinder-Medien Preis DER WEISSE ELEFANT, der am 4. Juli im Rahmen des Kinderfilmfest auf dem Filmfest München verliehen wird

Nachdem der Kinder-Medien-Preis im vergangenen Jahr Pandemie bedingt ausfallen musste, freut sich der Medien-Club München e.V. umso mehr, dieses Jahr zumindest den Jurypreis des WEISSEN ELEFANTEN wieder vergeben zu können. Der Publikumspreis für Produktionen von Schüler:innen und Schulgruppen aus ganz Bayern kann mangels Produktionsmöglichkeiten leider auch in diesem Jahr nicht vergeben werden.

DER WEISSE ELEFANT wird am 4. Juli zum 19. Mal im Rahmen des Kinderfilmfests auf dem Filmfest München vergeben. Ausgezeichnet werden herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche. Das Preisgeld von insgesamt 14.000 EUR wird durch die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wird der Kinder-Medien-Preis mit Sondermitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales und dem FFF Bayern unterstützt. Weitere Förderer sind Regiepapst Medienproduktion, SuperRTL, ScanlineVFX, Sat.1 Bayern, Caligari Film, RatPack Filmproduktion, SamFilm, Megaherz, Schaefer Rechtsberatung, das Kinderfilmfest und das Filmfest München. Ihnen ein herzliches Dankeschön!

Die Nominierten für den Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT 2021:

Kinofilm

Die Olchis ? Willkommen in Schmuddelfing (WunderWerk in Koproduktion mit Verlag Friedrich Oetinger, LEONINE Studios, ZDF, in Kooperation mit Arri Media)

Drachenreiter (Constantin Film in Koroduktion mit Cyborn BV und Rise Pictures in Zusammenarbeit mit Lumatic Animation)

Into the Beat ? Dein Herz tanzt (Lieblingsfilm München/ ZDF/KiKA)

Madison ? ungebremste Girlpower (DOR FILM-WEST/ KiKA/ MDR/ ORF)

Meine Wunderkammern (NEUFILM GmbH/ KiKA)

Mission Ulja Funk (In Good Company GmbH)

TV-Produktionen

@Kalinka ? Melde dich bitte, Kurzspielfilm (KiKA, Studio Zentral im Auftrag des ZDF)

Paule und das Krippenspiel, Kurzfilm ((KiKA/MDR, Crossmedia GmbH)

Die Erben der Nacht, Serie (KiKA/ Das Erste, NDR, NRK (Norwegen), AVROTOS (Niederlande)/ Lemming Film, Hamster Film, Maze Film, Maipo Film, ZDF Enterprises GmbH)

NINJA WORRIOR GERMANY KIDS, Spielshow (RTL Studios/ SuperRTL)

Bereich Audio

Kurzwelle, Magazinsendung (Radio Feierwerk)

Zusammen sind wir bunt ? Anti-Rassismus-Woche bei TOGGO Radio (TOGGO Radio, SuperRTL)

Internet/ Games/ Apps

?Mini Triffs??: Triff?Berühmte Wissenschaftlerinnen und Triff?Berühmte Künstlerinnen, Miniserien

KiKA.de (Crossmedia, Ifage für KiKA.de/KiKA-Player)

Lazuli und die Wörter, 1-4, Lernspiel-App (funline media)

Welche dieser Produktionen und Angebote mit dem WEISSEN ELEFANTEN ausgezeichnet werden, entscheidet die Jury bestehend aus Barbara Schardt, Vorsitzende der Jury, Petra Fink-Wuest, Fink-Wuest Kommunikation GmbH, Dr. Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim BR, Christine Hartmann, Regisseurin und Drehbuchautorin, Kristin Heitmann, appmedia ,Sabine Kreft, SuperRTL, Astrid Küffner, Förderin, Hendrik Lesser, remote control productions, Gabriele Pfennigsdorf, ehem. FFF Bayern, Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin KiKA und Inga Pudenz, Agentur Scenario.

Dem diesjährigen Rahmen des Filmfests München und des Kinderfilmfests entsprechend, wird der Kinder-Medien-Preis nicht live veranstaltet, sondern digital und wird am 4. Juli um 13 Uhr im Kino am Olympiasee zu sehen sein. Moderiert wird DER WEISSE ELEFANT wie in den letzten Jahren von der bezaubernden Tina Kaiser. Tickets gibt es ausschließlich hier: https://www.filmfest-muenchen.de/de/service/tickets/

Medien-Club München e.V.

Petra Fink-Wuest, Stellvertretende Vorsitzende

Tel: 0151-61109353

pfw@fink-wuest-kommunikation.de