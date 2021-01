Noram erhält Analyseergebnisse für unteren Teil von CVZ-62: Höchstwert von 1.900 ppm und Durchschnitt von 1.113 ppm Li auf 290 ft (88 m)



Vancouver (British Columbia), 28. Januar 2021 – Noram Ventures Inc. (TSX Venture: NRM, Frankfurt: N7R, OTCQB: NRVTF) (Noram) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Hälfte der Ergebnisse für CVZ-62 erhalten hat. Noram hat bereits zuvor die Untersuchungsergebnisse für den oberen Teil von Bohrloch CVZ-62 erhalten. Die 26 Proben, die von den ersten 227 Fuß (69 Meter) der Bohrung stammen, wurden an ALS Global Laboratories in North Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia geschickt. Von 137 Fuß (42 Meter) bis 227 Fuß (69 Meter) (ein Abschnitt von 90 Fuß bzw. 27 Metern) enthielten die Proben durchschnittlich 1.049 Teile Lithium pro Million.

Anhand der Ergebnisse vom unteren Teil von CVZ-62 konnte Noram schlussfolgern, dass ein Abschnitt von insgesamt 290 Fuß (88 Meter) mit einem Durchschnittswert von 1.113 Teilen Lithium pro Million bebohrt wurde.

Dies ist einer der längeren Abschnitte mit Tonsteinen, die wir bis dato vorgefunden haben, und wird wesentlich zur Ressourcenberechnung beitragen. Wir sind mit diesen Ergebnissen überaus zufrieden, sagte Brad Peek, beratender Geologe und qualifizierte Person (Qualified Person) für diese und alle vier vorangegangenen Bohrphasen im Lithiumkonzessionsgebiet Zeus von Noram.

Dieser Durchschnittswert entspricht der aktuellen Ressourcenschätzung von Noram von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 Teilen Lithium pro Million als angedeutete Ressource und 77 Millionen Tonnen mit 1.045 Teilen Lithium pro Million als vermutete Ressource (Cutoff-Gehalt von 900 Teilen Lithium pro Million: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), unten rot dargestellter Bereich) nach dem Abschluss der vorangegangenen vier Bohrphasen.

Die Zusammenfassung der Analyseergebnisse lautet wie folgt:

CVZ-62171014413 17 3,96 5,18 0,54 630

CVZ-62171014517 27 5,18 8,23 2,2 620

CVZ-62171014627 37 8,23 11,28 1,62 500

CVZ-62171014737 47 11,28 14,33 2,38 580

CVZ-62171014847 57 14,33 17,37 2,66 362

CVZ-62171014957 67 17,37 20,42 2,06 423

CVZ-62171015067 77 20,42 23,47 2,92 550

CVZ-62171015177 87 23,47 26,52 2,98 500

CVZ-62171015287 97 26,52 29,57 2,94 810

CVZ-62171015397 107 29,57 32,61 2,52 640

CVZ-621710154107 117 32,61 35,66 2,94 790

CVZ-621710155117 127 35,66 38,71 2,32 570

CVZ-621710156127 137 38,71 41,76 3,02 770

CVZ-621710157137 147 41,76 44,81 2,54 1210

CVZ-621710158147 157 44,81 47,85 3,02 820

CVZ-621710159157 167 47,85 50,90 3,08 930

CVZ-621710160167 177 50,90 53,95 2,64 710

CVZ-621710162177 187 53,95 57,00 2,24 930

CVZ-621710163187 197 57,00 60,05 3,46 810

CVZ-621710164197 207 60,05 63,09 3,34 1900

CVZ-621710165207 217 63,09 66,14 3,38 1010

CVZ-621710166217 227 66,14 69,19 2,72 1120

CVZ-621710170227 237 69,2 72,2 3,00 950

CVZ-621710171237 247 72,2 75,3 1,56 1030

CVZ-621710172247 257 75,3 78,3 3,02 1390

CVZ-621710173257 267 78,3 81,4 3,30 1180

CVZ-621710174267 277 81,4 84,4 3,20 1170

CVZ-621710175277 287 84,4 87,5 1,98 1430

CVZ-621710176287 297 87,5 90,5 3,06 1350

CVZ-621710177297 307 90,5 93,6 3,16 1190

CVZ-621710178307 317 93,6 96,6 1,88 1170

CVZ-621710179317 327 96,6 99,7 1,46 1510

CVZ-621710180327 337 99,7 102,7 2,72 940

CVZ-621710181337 347 102,7 105,8 2,68 1250

CVZ-621710182347 357 105,8 108,8 2,98 910

CVZ-621710183357 367 108,8 111,9 2,32 810

CVZ-621710184367 377 111,9 114,9 2,46 1040

CVZ-621710185377 387 114,9 118,0 2,02 1130

CVZ-621710186387 397 118,0 121,0 1,20 1110

CVZ-621710187397 407 121,0 124,1 2,94 1050

CVZ-621710188407 417 124,1 127,1 3,58 1070

CVZ-621710189417 427 127,1 130,1 2,80 1170

CVZ-621710190427 437 130,1 133,2 2,52 780

CVZ-621710191437 447 133,2 136,2 2,86 750

CVZ-621710192447 457 136,2 139,3 2,60 770

CVZ-621710193457 467 139,3 142,3 2,60 760

CVZ-621710194467 477 142,3 145,4 2,54 790

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets Zeus mit Ansicht a) des Standorts der angedeuteten und vermuteten Ressourcen bei einem Lithium-Cutoff von > 900 ppm; b) der Standorte der abgeschlossenen oder aktiven Bohrungen (grün) des Phase-V-Programms 2020. Die geplanten bzw. noch nicht explorierten Bohrstandorte sind in weiß dargestellt.

Die Proben wurden von ALS Global Laboratories aus Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia mittels der ME-MS61-Methode analysiert, die einen Aufschluss aus vier Säuren umfasst. Den Proben wurden vier QS/QK-Probenstandards beigelegt, die allesamt Ergebnisse innerhalb ihres jeweiligen Normalbereichs lieferten.

Brad Peek., M.Sc., CPG, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 für Norams Lithiumprojekt Clayton Valley zuständig und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angedeuteten Ressource und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der vermuteten Ressource (Cutoff-Wert von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent – LCÄ).

Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramventures.com.

