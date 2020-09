Noram initiiert mit der Universität Gent Verfahrenstechnikstudien über Lithiumaufbereitung



Vancouver, British Columbia – 24. September 2020 – Noram Ventures Inc. (Noram) (TSX – Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) berichtet über erste chemisch-technische Studien, die in Laboratorien der Universität Gent, Belgien, an Proben aus der Lithiumlagerstätte Zeus im Clayton Valley (Nevada) zur Lithiumextraktion und Anreicherung durchgeführt wurden.

Das Zentrum für mikrobielle Ökologie und Technologie (Centre for Microbial Ecology and Technology, CMET) der Universität Gent hat ein Team und die Ausrüstung zusammengestellt, die notwendig sind für die Membranelektrolyse an lithiumhaltigen Lösungen, einschließlich Solen und an Lösungen mit variablem pH-Wert, die von ausgelaugtem Tonsteinmaterial stammen. Zusammen mit anderen Forschern nutzte die Gruppe bereits die Membranelektrolyse, um mehr als 99,99 % der Mg ++ und Ca ++ – Kationen aus drei verschiedenen natürlichen Lithiumsolen aus dem Salar de Hombre Muerto im Nordwesten Argentiniens erfolgreich zu entfernen. Die Forschung am CMET zur Lithiumsole wird derzeit von Dr. L. Bonin geleitet, der die Arbeiten am Tonsteinmaterial von Zeus durchgeführt hat. Diese Forschungsarbeiten werden in Zusammenarbeit mit CTBA Geoconsultants aus Ottawa (Ontario, Kanada) durchgeführt.

Die ersten Ergebnisse der Laugungsstudien lauten wie folgt:

1) Laugungsstudien an Tonsteinmaterial von Zeus zeigen, dass unter Verwendung einer 2 molalen Schwefelsäure (H2SO4) über 24 Stunden 100 % des im Tonstein enthaltenen Lithiums in Lösung gehen. Dieser Prozess kann optimiert werden, indem über kürzere Zeiträume höhere H2SO4-Konzentrationen verwendet werden; dies wird in den kommenden Monaten untersucht werden.

2) Die meisten schädlichen Kationen fallen durch Zugabe von Hydroxid und Carbonat aus. Lithium in der resultierenden gelösten Substanz kann durch einen Eindampfungsschritt um das Zweifache angereichert werden, was zu einer lithiumreichen gelösten Substanz mit ca. 2200 ppm Li mit niedrigen Gehalten an Mg ++ und Ca ++ führt.

3) Diese gelöste Substanz wird einer zweistufigen Membranelektrolyse unterzogen, um die meisten verbleibenden Kationen mit Ausnahme von Lithium zu entfernen. Der berechnete Energiebedarf für diesen Schritt beträgt 12,4 kW pro kg Li2CO3, das für diese ersten Studien hergestellt wurde. Die Effizienz dieses Schritts kann durch weitere Tests optimiert werden.

4) Ungefähr 97 % reines Lithiumcarbonat wird aus der resultierenden gelösten Substanz unter Verwendung von gasförmigem CO2 ausgefällt.

Das Management von Noram ist durch diese ersten Studien am Lithiumtonsteinmaterial aus der Lagerstätte Zeus sehr ermutigt. Wir sind uns bewusst, dass 97 % reines Lithiumcarbonat eine bedeutende Leistung und ein wichtiger Schritt in Richtung eines Lithiumcarbonatprodukts mit einem Reinheitsgrad von über 99,5 % ist. Wir glauben, dass durch eine letzte Reinigungsstufe an der Lithiumlösung mittels Ionenaustauschharze, unser Lithiumtonsteinmaterial ein Produkt liefern kann, das auf dem Markt für Lithium-Ionen-Batterien gut verkäuflich wäre.

Lithiumcarbonat (> 99,5 % Reinheitsgehalt) wird derzeit für 7,25 USD/kg verkauft. Große Weltbanken und globale Lithiummarktexperten stellen immer wieder fest, dass das Angebot an Lithiumcarbonat in Batteriequalität aufgrund des wachsenden Marktes für Lithiumionenbatterien für Elektrofahrzeuge mittelfristig ein Defizit aufweisen wird.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von C. Tucker Barrie, Ph.D., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Lithiumprojekt Clayton Valley von Noram, geprüft und genehmigt.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.noramventures.com.

