Noram schließt Vermessung des Projektgebiets Zeus per Drohne ab und veröffentlicht Unternehmens-Update



Vancouver, British Columbia, Kanada – 7. April 2021 – Noram Ventures Inc. (Noram oder das Unternehmen) (TSX – Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt bekannt, dass es eine Vermessung des Projektgebiets Zeus per Drohne beendet hat. Die Vermessung wurde von Strix Imaging: Aerial Mapping and Imaging Services durchgeführt. Strix Imaging ist ein Unternehmen für Luftbildfotografie und Kartierung mit Sitz im Douglas County, Nevada. Strix verwendet Starrflügler-Drohnen, um für die Industrie topographische Karten mit hoher Genauigkeit, Orthofotos, vollständige planimetrische und volumetrische Katen und Veränderungsdetektion bereitzustellen. Durch die Nutzung unbemannter Luftkartierungstechnologie kann Strix seine Luftkartierungsleistungen für die Kunden im Vergleich zu traditionellen Methoden mit bemannter Luftkartierung deutlich günstiger anbieten. Strix verlässt sich bei der Kartierung mittels Drohne auf größere Starrflügler-Systeme, weil sie viel effizienter als Quadrocopter ein viel größeres Gebiet abdecken können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57695/Noram_070421_DEPRcom.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57695/Noram_070421_DEPRcom.002.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57695/Noram_070421_DEPRcom.003.png

Durch die Vermessung mittels Drohne hat Noram Ventures sowohl detaillierte Luftbilder als auch eine detaillierte topographische Abdeckung des Gebiets Zeus erhalten. Die Vermessung wird viel akkuratere Informationen zur Oberfläche für die Berechnung zukünftiger Ressourcenschätzungen und die anstehende vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie liefern. Die Ergebnisse der Vermessung scheinen hervorragender Qualität zu sein und haben sich für die Projektplanung bereits als sehr hilfreich gezeigt, sagte Brad Peek, CPG und qualifizierte Person für alle 5 von Noram auf dem Projekt Zeus durchgeführten Bohrphasen.

Unternehmens-Update

Das Unternehmen möchte seine Aktionäre außerdem darüber informieren, dass Noram eine Klage seitens des ehemaligen Officers und Directors, Mark Ireton (Ireton), einziger Officer und Director von Ireton Consulting Inc., die beide Klageparteien sind, erhalten hat. Ireton klagt auf finanzielle Entschädigung und macht verschiedene Schadensersatzansprüche geltend. Allerdings entbehren sie jeglicher Grundlage und Noram hat eine entsprechende Klageerwiderung eingereicht. Das Unternehmen wird keine falschen Behauptungen akzeptieren und wird auf diesen Rechtsstreit so aggressiv und schnell wie möglich reagieren.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angedeuteten Ressource und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der vermuteten Ressourcen (Cutoff-Wert von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent – LCÄ).

Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramventures.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Anita Algie eh.

Director & CFO

Büro: (604) 553-2279

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält – dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!