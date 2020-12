NorCom erhält Zuschlag für Projekt mit dem Institut für Kraftfahrzeuge RWTH Aachen University

NorCom ist vom Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen University (RWTH) mit der technischen Unterstützung eines Projekts zur Erforschung und Erfassung von Daten im Realverkehr beauftragt worden. Das Projekt startet Anfang 2021 und läuft über einen Zeitraum von neun Monaten.

In Zusammenarbeit mit Partnern aus der Automobilindustrie errichtet die RWTH eine Testinfrastruktur für automatisierte und vernetzte Fahrzeuge. Die dort gesammelten Daten sollen aufgezeichnet, prozessiert und wieder ausgespielt werden und im Nachgang zum Beispiel für Simulationen verfügbar gemacht werden. NorCom ist mit der Implementierung des zentralen Datenverarbeitungssystems beauftragt, das Messdaten, Positionsdaten von Fahrzeugen und Szenarien erfasst, managt und analysiert. Diese Daten dienen als Grundlage für die Erstellung eines virtuellen Abbilds des Verkehrs, in dem vernetzte und automatisierte Fahrzeuge getestet werden können.

?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der RWTH: Das Projekt ist wie gemacht für DaSense und wir können unsere langjährige Automotive-Expertise einbringen,? kommentiert Dr. Tobias Abthoff, Geschäftsführer der NorCom, den Auftrag. ?Dass wir Teil eines innovativen Forschungsprojekts sein können, ist für uns besonders spannend und auch prestigeträchtig: Wir unterstreichen damit unsere Positionierung als technischer Vorreiter im Markt.?

Der Auftragsumfang liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich und ist als Festpreis vereinbart.

Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA entwickelt und implementiert Big-Data-Lösungen für internationale Unternehmen. NorCom unterstützt Kunden dabei, ihre Daten in weltweit verteilten Rechenzentren mithilfe moderner Big-Data-, Machine-Learning- & Deep-Learning-Tools in einer produktiven Umgebung zu bearbeiten und analysieren.