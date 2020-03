norisk Group holt Top-Platzierungen für Konen und SQlab Shops

Mit den Auszeichnungen für die Online-Shops von SQlab ?Beste Beratung? (Platz 2) und Konen ?beste Kanalverknüpfung? (Platz 3) zum Shop-Award2020 beweist die eCommerce Agentur norisk Group einmal mehr: exzellenter Kundenservice auf der Fläche und online schließen sich nicht mehr aus.

Der Online-Auftritt des Herstellers SQlab wurde im Frühjahr 2019 mit der Modernisierung des Front- und Backends komplett generalüberholt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf einer ganzheitlichen Verbesserung der Beratungsleistung für Fachhandel und Endkunde. Für die Agentur ergab sich damit die Herausforderung, ergonomische Wissenseinheiten, Informationen zum Produkt sowie Service-Elemente sinnvoll miteinander zu verschmelzen. Daher baute norisk die Customer Journey so auf, dass der Kunde intuitiv entlang bestimmter sitzergonomischer Kontaktpunkte (Becken, Hände, Füße) zum individuell passenden Sattel oder Lenker geführt werden kann. Dazu hat die Agentur Produkte wie Sattel oder Griffe mit Erklärstücken und Online-Vermessung (Sitzknochenvermessung, Griffweitenbestimmung oder Fußtypenbestimmung) angereichert. Damit wurden User Experience und die Bindung zum Fachhandel verbessert. Der neue Online-Auftritt des Modehändlers Konen überzeugte die Jury vor allem damit, dass online sehr konsequent die Perspektive des Kunden eingenommen und technisch umgesetzt wurde. Besonders hervorgehoben wurde der Service, dass bei jedem Produkt eingeblendet wird, auf welcher Etage im Stationärgeschäft es zu finden ist. Auch das kanalübergreifende Einkaufskonto des Kunden, worin alle Online-, und Offline-Einkäufe kumuliert aufgeführt werden, zeugt vom konsequenten Nutzerfokus. ?Häufig sind es die kleinen technischen Finessen, die aber große Wirkung auf die Usability im Shop haben und zusätzlich den Service im Stationärgeschäft pushen. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Leistungen beim Shop Award so große Anerkennung bekommen,? so Dominik Haupt, Mitgründer und Geschäftsführer der norisk Group.

Die norisk Group ist die Online und eCommerce Agentur, die Einkaufserlebnisse konzipiert und mit Fokus auf den Markt beständig erweitert und aktualisiert. Das Münchner Unternehmen stellt seit 2010 die technische Entwicklung und Vermarktung von Omnichannel-Konzepten für den Handel mit Lifestyle- und Hartware-Produkten mit langfristiger und nachhaltiger Perspektive in den Mittelpunkt. Derzeit beschäftigt die norisk Group rund 65 Mitarbeiter an den Standorten München und Nürnberg. Die Agentur entwickelt individuelle Konzepte und Lösungen sowohl für führende Retailer wie Lodenfrey, Sporthaus Schuster, Sport Münzinger und Bartu / Tretter als auch B-to-B Kunden wie SQlab, Fliegl Agro-Center, Infineon Technologies Biopolar und SEMIKRON.