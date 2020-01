NORTEC 2020: COSMO CONSULT mit Business Software für die IT-Modernisierung von Fertigungsunternehmen

Auf der NORTEC 2020, die in diesem Jahr vom 21. bis 24. Januar in den Hamburger Messehallen stattfindet, präsentiert die COSMO CONSULT-Gruppe, Europas führender Microsoft Dynamics-Partner, die neueste Generation ihrer Unternehmenssoftware für diskrete Fertiger. Fachbesucher können sich in Halle A4 am Stand 531 darüber informieren, wie sich die jeweils besten IT-Lösungen für die unterschiedlichsten betrieblichen Anforderungen in End-to-End-Szenarien lückenlos vernetzen lassen.

Die Fachmesse NORTEC öffnet bereits zum 17. Mal auf dem Hamburger Messegelände ihre Pforten. Sie gilt als wichtigste Informationsplattform rund um die industrielle Produktionstechnik im nordeuropäischen Raum. Alle zwei Jahre zieht sie mehr als 12.000 Fachbesucher an, darunter Entscheider aus allen Stationen der Wertschöpfungskette. Vier Tage können sich Fachbesucher an den Ständen der rund 450 Aussteller über Maschinen, Messtechnik oder die verschiedenen Wege informieren, um mit moderner IT-Technologie Produktions- oder Logistikprozesse zu optimieren. Das umfangreiche Messeprogramm wird von einem Campus für den Mittelstand begleitet, der die Besucher praxisnah an die Möglichkeiten und Chancen von Industrie 4.0 führt.

Business Software für die digitale Zukunft

Am Stand von COSMO CONSULT dreht sich in diesem Jahr alles um lückenlos digitalisierte Geschäftsprozesse. Im Fokus steht dabei die jüngste Generation der Microsoft Dynamics ERP-Produktfamilie, die sich je nach Anforderung um Branchenlösungen, CRM- und E-Commerce-Systeme, Business Intelligence-Lösungen sowie Industrie 4.0-Technologien ergänzen lässt. Auf diese Weise entstehen vollständig digitalisierte End-to-End-Prozesse, in denen die jeweils besten Technologien miteinander vernetzt sind, um optimale Ergebnisse zu erzielen. ?In einem solchen Szenario muss nicht alles auf einmal umgesetzt werden, stattdessen kann man die IT-Landschaft auch schrittweise optimieren. Damit sind auch kleine und mittelständige Fertigungsbetriebe in der Lage, kontinuierlich in Zukunftstechnologien zu investieren, und ihre Systeme auf dem aktuellen Stand zu halten?, unterstreicht Samir Mashkal, Geschäftsführer bei COSMO CONSULT in Hamburg. Ein modernes, flexibles und technologisch offenes ERP-System sei hierfür die beste Ausgangsbasis. Betriebe, die gerade Ausschau nach einer neuen Unternehmenssoftware halten, sollten dies im Hinterkopf behalten. ?Mit dem frühen Termin im Januar sorgt die NORTEC für Orientierung, setzt wichtige Impulse für neue Ideen und ist eine ideale Gelegenheit, um die Weichen für das kommende Geschäftsjahr und darüber hinaus zu stellen?, ergänzt Mashkal.

Die ganze Welt der Digitalisierung aus einer Hand

Ein weiteres wichtiges Thema sind moderne Technologien wie Cloud Computing, mobile Lösungen oder das ?Internet of Things? (IoT) ? also, die Vernetzung von Maschinen, Bauteilen und Werkzeugen mit Tags und Sensoren. Dies trägt etwa dazu bei, Planungsprozesse laufend zu optimieren, Objekte zu verfolgen oder einen Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen. ?Die neuen digitalen Trends besitzen ein ungeheures Potenzial, von dem gerade mittelständische Industriebetriebe schnell profitieren?, unterstreicht Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender der COSMO CONSULT-Gruppe, ?Auf der NORTEC stellen wir speziell zugeschnittene Beratungsangebote und Businesslösungen vor, die Unternehmen unterstützen, die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen und ihren Weg in die Zukunft zu finden.? Eine immer größere Rolle spielen in diesem Zusammenhang Lösungen für die Analyse großer Datenbestände aus unterschiedlichen Quellen, denn im Zuge der Digitalisierung werden die Datenberge rasant wachsen. Auf der NORTEC zeigt COSMO CONSULT, wie man mit der Analyse-Software Microsoft Power BI Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführt, auswertet und grafisch aufbereitet ? etwa in Form interaktiver Management Dashboards, die sich automatisch aktualisieren und auch per Smartphone oder Tablet nutzen lassen.

Freier Eintritt für Interessenten

Die NORTEC 2020 richtet sich speziell an mittelständische Betriebe der Fertigungsindustrie. Sie findet an vier Tagen vom 21. bis zum 24. Januar 2020 auf dem Messegelände in Hamburg statt. Den Stand von COSMO CONSULT finden Besucher in Halle A4/531. Denken Sie gerade darüber nach, wie Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher aufstellen? Dann besuchen Sie uns doch auf der NORTEC. Fordern Sie Ihr Gratis-Besucherticket direkt auf unserer Veranstaltungsseite an und vereinbaren Sie gleich einen persönlichen Beratungs- und Gesprächstermin.

