Notstromaggregate für Privathaushalte – das sind Ihre Optionen

Gehen Sie den unabhängigen Weg – mit einem Notstromaggregat.

Die für den Privathaushalt ausgelegten Geräte sind oftmals transportabel. Sie können sie also auch in Ihren Schrebergarten mitnehmen, um dort eine Gartenparty mit Kühlung für Lebensmittel und Getränke, sowie mit Licht und Musik zu feiern. Sie können einfach das Notstromaggregat an das Ende des Gartens stellen und mit einem Verlängerungskabel den Strom zu den gewünschten Verbrauchern leiten. Nach dem Ende der Party schalten Sie das Gerät einfach ab, um es vor dem nächsten Transport etwas abkühlen zu lassen. Danach kommt es zurück in den Keller, wo Ihr Notstromaggregat geduldig auf den nächsten Einsatz bei einer Party wartet. Alternativ können Sie bei großen Festen wie einer Hochzeit ein Notstromaggregat mieten. Da eine Anschaffung für Privathaushalte teuer sein kann.

Sie sind gerne in der Natur unterwegs – campen und zelten gerne?

Der Natur nahe sein, ohne auf den gewohnten Komfort verzichten zu müssen? Nehmen Sie einfach in Ihrem Auto ein Notstromaggregat mit und stellen es an Ihrem Zeltplatz auf. Auf diese Weise haben Sie genau dort Strom, wo Sie ihn benötigen, zum Beispiel, um Ihr Handy wieder aufzuladen, um Licht im Zelt oder im Wohnwagen zu haben. Sogar zum elektrischen Kochen oder Heizen reicht die Energie aus.

Notstromaggregate für Sicherheit im Haushalt

Notstromaggregate für den Privathaushalt zeigen, dass die Besitzer überlegt han- deln. Sie schützen sich vor Stromausfälle mit all ihren negativen Auswirkungen. Wussten Sie, dass noch nicht einmal mehr Ihr normales Telefon zu Hause bei einem Stromausfall funktioniert? Die Telekom hat als letzter Anbieter die Privathaushalte auf VoIP (also Voice over IP) umgestellt. Das ist ein Internetprotokoll, mit dem Sie jetzt über das Internet telefonieren. Viele haben das noch nicht einmal bemerkt. Die Sprachqualität ist mindestens gleich gut geblieben. Nun ist es aber so, dass ohne Strom Ihr Router ausfällt. Das ist aber die Verbindung, mit der Sie sich an das schnelle Internet ankoppeln. Selbst wenn Sie nun also ein Telefon verwenden, das an und für sich keinen ständigen Strom benötigt, wird die Telefonie, ohne dass Ihr Router Strom hat, nicht funktionieren. Sie sehen, ein Notstromaggregat bringt Ihnen nicht nur Licht und Wärme, Sicherheit und Geborgenheit in schwierigen Zeiten. Es hilft Ihnen, dass Ihre Lebensmittel im Kühlschrank oder der Gefriertruhe nicht verderben. Es sorgt auch dafür, dass Sie dauerhaft telefonisch erreichbar sind.

Notstromgeneratoren für Ihr Entertainment

Viele Menschen nutzen inzwischen sogar das Internet, um ihre Filme anzusehen. Seien es nun Netflix, Amazon Prime oder andere Streamingdienste – auch diese

funktionieren ohne Strom nicht. Ein Notstromaggregat in Ihrem privaten Haushalt stellt also neben der Sicherheit auch den Komfort und die Behaglichkeit wieder her.

Sind Notstromaggregate für private Haushalte nicht zu teuer?

In diesem Bereich gib es eine positive Kunde: Dadurch, dass die Geräte sehr beliebt sind und vielleicht sogar Ihr Nachbar auch schon eines hat und auch durch den technischen Fortschritt ist es möglich, Generatoren und Motoren deutlich preisgüns- tiger zu produzieren. Dadurch ist heutzutage ein Notstromaggregat kein wirklicher Luxusartikel mehr. Es ist stattdessen inzwischen eine gut überlegte und werterhal- tende Ausgabe, die Ihnen über viele Jahre Sicherheit geben wird, sollten Sie Opfer eines längeren Stromausfalls in Ihrer Gegend werden. Sie bleiben geschützt und sicher.

Sie müssen nicht im Dunklen oder bei Kerzenschein sitzen, der nach ein paar Stun- den auch ein Stück weit an Romantik einbüßt. Sie müssen auch nicht auf Ihre Lieb- lingsserie zum Feierabend verzichten. Auch Ihr Kühlschrank und Ihre Gefrieranlage funktionieren und Sie müssen sich um die Sicherheit Ihrer Lebensmittel keine Gedanken machen.

Notstromaggregate sind also schon lange kein reiner Luxusartikel mehr, sondern vielmehr eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem modernen Hausstand.

Diesel oder Benzin?

Beide Systeme haben, wie so oft im Leben, Vor- und Nachteile. Während ein Diesel- aggregat bei niedrigen Temperaturen Probleme bekommt, verbraucht es weniger. Ein Benzinaggregat auf der anderen Seite läuft auch bei Temperaturen um den Gefrier- punkt, liegt dafür aber höher im Verbrauch.