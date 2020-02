Novalnet erhält Siegel ?Software hosted in Germany?

Der Full-Service-Payment-Provider Novalnet AG ist erneut mit dem Gütesiegel ?Software hosted in Germany? ausgezeichnet worden. Das Unternehmen aus München hat seine Payment-Plattform selbst programmiert und nutzt hierfür keine externen Lösungspartner. Als Software-as-a-Service (SaaS) erfordert die Plattform keinen Wartungs- oder Updateaufwand durch Vertragspartner. Selbst die Installation entfällt. Gleichzeit sind die Skalierbarkeit und ein höchstes Maß an Sicherheit gegeben.

Der Bundesverband IT-Mittelstand hat der Novalnet AG erneut das Gütesiegel ?Software hosted in Germany? verliehen. Damit zeichnet der Verband regelmäßig Software-Hersteller aus, die per Internet nutzbare Lösungen anbieten, deren Daten und Software in Deutschland gehosted werden, deutschem Recht unterliegen und die Deutschland nicht verlassen. Die Novalnet AG hat, wie alle anderen Hersteller, die das Gütesiegel führen dürfen, entsprechende Nachweise für die Softwareprodukte und für das Hosting erbracht.

Die Novalnet AG bietet mit ihrer selbst programmierten und vollständig in Deutschland gehosteten Payment-Plattform für über 15 Services rund um die professionelle Zahlungsabwicklung flexible und individuelle Lösungen für die Bedürfnisse von Unternehmen im Bereich der Zahlungsdienstleistungen und darüber hinaus. Mit allem, was E-Commerce-Unternehmer für ein erfolgreiches Onlinegeschäft benötigen ? von der reinen Zahlungsabwicklung über Risikoprävention und Services wie Debitorenmanagement und automatischem Rechnungsversand bis zum Forderungsmanagement und Inkasso.

Sicherheit, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit

Software made in Germany hat ? genauso wie deutsche Produkte allgemein ? einen exzellenten Ruf. ?Diesem Umstand möchten wir gerecht werden?, so Novalnet-CEO Gabriel Dixon. ?Daher freuen wir uns sehr über die erneute Auszeichnung mit dem Gütesiegel ?Software hosted in Germany?. Es unterstreicht die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit unserer Plattform in unseren deutschen Rechenzentren. Diese Werte stehen bei uns an erster Stelle.?

Nicht erst seit der DSGVO steigt der Bedarf an sicheren und datenschutzkonformen deutschen Cloud-Lösungen, die in Deutschland selbst gehostet werden. Das Gütesiegel ?Software hosted in Germany? bestätigt deutsche Qualität, beste Verfügbarkeit, Zukunftssicherheit und stärkt ? gerade im Hinblick auf sensible Zahlungsdaten im Internet ? das Vertrauen in den Datenschutz beim Online-Shopping.

Hohe Standards

Die technische Infrastruktur der Novalnet AG befindet sich in der bayerischen Landeshauptstadt München, in den modernsten Rechenzentren Europas: mit maximaler Betriebszeit (Up-time), umfassender redundanter Konnektivität, Kunden-Support rund um die Uhr, mehrfacher störungsfreier Stromversorgung und absoluter physischer und virtueller Sicherheit.

Diese hohen Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit wurden u.a. durch die IT-Grundschutzzertifizierung des BSI (ISO-27001-Zertifikat) bestätigt. Außerdem wird die Novalnet-Plattform jährlich in einem umfangreichen Sicherheits-Audit nach dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) auf dem höchsten Level 1 geprüft und zertifiziert. Zusätzlich wird die Plattform laufend durch externe Auditoren und durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht.

Die Novalnet AG, gegründet im Januar 2007, ist ein führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung. Payment-Service-Provider gibt es viele. Einen Full-Service-Payment-Provider wie Novalnet mit seinem einzigartigen Portfolio gibt es nur einmal. Dieses bietet alle gängigen Zahlungsarten mit allen nötigen Services komplett aus einer Hand: eine sichere Zahlungsabwicklung über Treuhandkonten der Novalnet AG, ein integriertes umfangreiches Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug, eine automatisierte Rechnungsstellung, ein automatisiertes Debitoren- und Forderungsmanagement inkl. verschiedener Mahnstufen, kostenlosen und vollen technischen Support sowie zahlreiche Zusatzservices (z.B. umfangreiche Abonnement- und Mitgliederverwaltung, ein nützliches Affiliate-Programm etc.).

Der Vorteil für Online-Händler liegt in der Gesamtheit aller dieser vielfältigen Dienstleistungen unter einem Dach. Es bleibt ihnen erspart, mit unterschiedlichen Banken, Kreditkartenacquirern, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Affiliate-Plattformen und Technologiepartnern (wie z.B. PCI) unzählige Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Gebühren abzuschließen. Bei Novalnet haben sie die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag und nur einem direkten Ansprechpartner alle oben genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen.