Novalnet ist Aussteller auf der Internet World EXPO 2020

Am 10. und 11. März präsentiert die Internet World EXPO 2020 als wichtigste E-Commerce-Messe in Europa auf dem Münchener Messegelände einmal mehr die neuesten Trends, aktuellsten Technologien, renommierte Experten und zahlreiche Highlights mit vielen namhaften Ausstellern. Wie jedes Jahr wird auch die Novalnet AG als Full-Service-Payment-Provider wieder mit einem eigenen Stand vertreten sein.

Die E-Commerce-Szene blickt am 10. und 11. März 2020 nach München, wenn die Internet World EXPO wieder ihre Tore öffnet. Die B2B-Messe findet mittlerweile zum 24. Mal statt und hat sich im Laufe der Zeit zum Messe-Highlight des Jahres für den Online- und den stationären Handel entwickelt. Auf der Messe erwartet werden an diesen beiden Tagen mehr als 15.000 Besucher, 450 Aussteller und 250 Sprecher.

Auch der Payment-Service-Provider Novalnet (Halle C5, Stand F073) wird als Aussteller vor Ort vertreten sein und über die neuesten Entwicklungen im Payment-Bereich informieren.

Sichern Sie sich schon heute Ihren persönlichen Beratungstermin mit den Payment-Experten der Novalnet AG und erhalten Sie gleichzeitig Ihr kostenloses Messeticket.

Über Novalnet

Die Novalnet AG aus München ist ein führender europäischer Full-Service-Payment-Provider. Mit über 13 Jahren Erfahrung im E-Commerce bietet sie Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, weltweit Zahlungen entgegenzunehmen. Ihr Angebot umfasst neben der professionellen elektronischen Zahlungsabwicklung ein Rund-um-sorglos-Paket mit Risikomanagement, Debitorenmanagement, Marktplatz- und Affiliate-Lösungen und vielem mehr.

Als ?All-in-one?-Dienstleister ist die Novalnet AG das einzige Unternehmen, das zum einen innovative Lösungen für alle Zahlungsanforderungen und Mehrwertdienste vom Checkout bis zum Inkasso und zum anderen diese Leistungen aus einer Hand, mit nur einem Vertrag und Ansprechpartner sowie mit zahlreichen Inklusiv-Services anbietet, die andere nicht haben. Teil des Angebots sind auch kostenlose Zahlungs-Plugins für mehr als 100 Systeme wie Shopware, Magento, WooCommerce oder SAP.

Händler können über Novalnet alle gängigen nationalen und internationalen Zahlungsarten anbieten: Dies sind zum einen die ?Klassiker? wie Kauf auf Rechnung, Lastschrift, Visa, MasterCard, Amex, Online-Überweisung (Sofort., eps, Przelewy24 etc.) und Vorkasse. Zum anderen aber auch z.B. in Asien äußerst beliebte Bezahlarten wie AliPay, WeChatPay und UnionPay International, südamerikanische Zahlungsmethoden oder Barzahlen. Auch eine weltweite Zahlungsgarantie und Ratenzahlung gehören zum Leistungsportfolio. Novalnet ist auf der Internet World EXPO in Halle C5, Stand F073 vertreten.

Über die Internet World EXPO

Die Internet World EXPO möchte in diesem Jahr als Informationsplattform für Händler mit einem völlig neuen Messekonzept überzeugen. Beide Messehallen werden daher sowohl baulich als auch thematisch in die Bereiche ?Commerce Systems? und ?Commerce Communications? unterteilt. Die Novalnet AG ist in der Halle ?Commerce Systems? (Halle C5) zu finden. Zudem wird es eine Besucherführung geben, die gezielt die Interessen und Bedürfnisse der Besucher adressiert, um diesen ein einwandfreies Vor-Ort-Erlebnis zu garantieren. Für Fachvorträge wird es zwei große Infoarenen mit 360-Grad-Ausrichtung jeweils mittig in den Hallen geben.

Sichern Sie sich jetzt über die Novalnet AG Ihr kostenloses Zwei-Tages-Messeticket!

Die Novalnet AG, gegründet im Januar 2007, ist ein führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung. Payment-Service-Provider gibt es viele. Einen Full-Service-Payment-Provider wie Novalnet mit seinem einzigartigen Portfolio gibt es nur einmal. Dieses bietet alle gängigen Zahlungsarten mit allen nötigen Services komplett aus einer Hand: eine sichere Zahlungsabwicklung über Treuhandkonten der Novalnet AG, ein integriertes umfangreiches Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug, eine automatisierte Rechnungsstellung, ein automatisiertes Debitoren- und Forderungsmanagement inkl. verschiedener Mahnstufen, kostenlosen und vollen technischen Support sowie zahlreiche Zusatzservices (z.B. umfangreiche Abonnement- und Mitgliederverwaltung, ein nützliches Affiliate-Programm etc.).

Der Vorteil für Online-Händler liegt in der Gesamtheit aller dieser vielfältigen Dienstleistungen unter einem Dach. Es bleibt ihnen erspart, mit unterschiedlichen Banken, Kreditkartenacquirern, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Affiliate-Plattformen und Technologiepartnern (wie z.B. PCI) unzählige Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Gebühren abzuschließen. Bei Novalnet haben sie die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag und nur einem direkten Ansprechpartner alle oben genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen.