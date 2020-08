Novalnet weitet seine Zahlungsgarantie auf weitere Länder aus

Der Payment Service Provider Novalnet aus Unterföhring bei München hat angekündigt, seine bei Onlinehändlern beliebte Zahlungsgarantie für B2C-Bestellungen um weitere wichtige Länder zu erweitern. Bereits seit 2017 bietet das Unternehmen eine abgesicherte Zahlung in Echtzeit und übernimmt für seine Kunden die Zahlungsausfälle bei Rechnung und Lastschrift. Eine weltweite Zahlungsgarantie für B2B-Bestellungen bietet Novalnet seit 2018 an.

Als deutscher Zahlungsdienstleister hat Novalnet bekanntgegeben, seinen Kunden die Zahlungsgarantie auch für B2C-Bestellungen aus den Benelux-Staaten Belgien, Niederlande und Luxemburg sowie aus den skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland zur Verfügung zu stellen. Das Angebot richtet sich sowohl an Groß- als auch an kleine und mittlere Unternehmen (KMUs). Vor allem für letztere stellen Zahlungsausfälle seitens ihrer Kunden häufig eine große wirtschaftliche Herausforderung dar.

SEPA-Lastschrift und Kauf auf Rechnung abgesichert

Für B2B-Bestellungen gilt bereits seit 2018 eine weltweite Zahlungsgarantie von Novalnet. B2C-Bestellungen hat Novalnet bisher aus dem gesamten DACH-Raum abgesichert. Die Zahlungsgarantie greift bei Bestellungen per SEPA-Lastschrift sowie auf Rechnung. Kosten fallen nur bei einen positiven Prüfungsergebnis an. Bei abgelehnten Transaktionen entstehen keine Gebühren. Mit dem neuen Angebot steht Novalnet Händlern, die in andere Länder expandieren wollen, vertrauensvoll und nachhaltig zur Seite.

?Es gibt einige Anbieter, die Zahlungsgarantien übernehmen?, so Novalnet-CEO Gabriel Dixon. ?Das Besondere bei der Novalnet AG ist aber, dass wir die abgesicherte Zahlungsart für den Händler einfach und komfortabel als völlig integrierte Plug-in-Lösung anbieten und als kostenloses Zahlungs-Plug-in zur Verfügung stellen. Dieses ist darüber hinaus eine völlig integrierte Lösung für über 100 verschiedene Shop-Systeme (von Magento, OXID, Shopware bis zu SAP Hybris), damit der Händler die Zahlungsgarantie für Kauf auf Rechnung und für SEPA-Lastschrift ohne jeglichen Aufwand und ohne zusätzlichen Vertrag als einfache Plug-&-Pay-Lösung in sein System integrieren kann.?

Konditionen

Mit seiner Zahlungsgarantie übernimmt der Payment Provider ausstehende Forderungen gegen säumige Besteller in voller Höhe des Rechnungsbetrags ? und das zu günstigen Konditionen im Vergleich zum nicht abgesicherten Kauf per Lastschrift und per Rechnung. Die Zahlungsgarantie von Novalnet wird dabei in Echtzeit abgegeben. So kann der Besteller den Bezahlvorgang ohne zeitliche Verzögerung abschließen. Auch ungerechtfertigte Lastschriftrückgaben seitens des Käufers sind abgesichert.

Die Ausweitung der Zahlungsgarantie ist für Emmanuel Kirse, Chief Operations Manager bei Novalnet, ein logischer Schritt für das Fintech-Unternehmen aus Unterföhring: ?Wir wollen unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten und sie so bei ihrer Expansion in andere Länder unterstützen. Ein Händler möchte möglichst nur eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Zahlungsverkehr und Mehrwertleistungen haben. Unser Leistungsportfolio als einziger echter Full-Service-Payment-Provider ist bereits das umfangreichste auf dem Markt. Mit der Ausweitung der Zahlungsgarantie auf wichtige Länder bauen wir dieses weiter aus. Mit dem gleichbleibenden Ziel, Zahlungsvorgänge und Services sorgenfrei im Hintergrund abzuwickeln und so Händlern die Konzentration auf ihr Kerngeschäft zu ermöglichen ? sei es online, mobil oder stationär.?

Die Novalnet AG, gegründet im Januar 2007, ist ein führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung. Payment-Service-Provider gibt es viele. Einen Full-Service-Payment-Provider wie Novalnet mit seinem einzigartigen Portfolio gibt es nur einmal. Dieses bietet alle gängigen Zahlungsarten mit allen nötigen Services komplett aus einer Hand: eine sichere Zahlungsabwicklung über Treuhandkonten namhafter Banken in Deutschland und Österreich, ein integriertes umfangreiches Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug, eine automatisierte Rechnungsstellung, ein automatisiertes Debitoren- und Forderungsmanagement inkl. verschiedener Mahnstufen, kostenlosen und vollen technischen Support sowie zahlreiche Zusatzservices (z.B. umfangreiche Abonnement- und Mitgliederverwaltung, ein nützliches Affiliate-Programm etc.).

Der Vorteil für Online-Händler liegt in der Gesamtheit aller dieser vielfältigen Dienstleistungen unter einem Dach. Es bleibt ihnen erspart, mit unterschiedlichen Banken, Kreditkartenacquirern, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Affiliate-Plattformen und Technologiepartnern (wie z.B. PCI) unzählige Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Gebühren abzuschließen. Bei Novalnet haben sie die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag und nur einem direkten Ansprechpartner alle oben genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen.