Novamind begrüßt Dr. Paul Thielking als neuen Chief Scientific Officer



– Er leitete die allererste Studie zur Psilocybin-Gruppentherapie bei depressiven Krebspatienten

– Er war als Prüfer in eine Studie zur Bewertung von Ketamin in der Behandlung der Opioidgebrauchsstörung involviert

– Er wird die Leitung des klinischen Forschungsarms von Novamind, der sich mit psychedelischen Arzneimitteln beschäftigt, übernehmen

TORONTO, ONTARIO / 23. Juni 2021 / (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF | FWB: HN2) (Novamind oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, freut sich, die Bestellung von Dr. Paul Thielking zum Chief Scientific Officer und Hauptprüfer von Novamind bekannt zu geben.

In seiner neuen Rolle wird Dr. Thielking alle Aspekte der von Prüfärzten geleiteten Studien des Unternehmens an Novaminds erstklassigen Forschungsstandorten beaufsichtigen und die Kompetenzen der Auftragsforschungsorganisation (CRO) des Unternehmens dahingehend nutzen, weitere Aufträge zu klinischen Studien von führenden Entwicklern psychedelischer Arzneimittel an Land zu generieren. Ebenso wird Dr. Thielking die Entwicklung von Therapieprotokollen zu Novaminds Psychedelika-Therapien im Hinblick auf Erkrankungen wie krebsbedingte Depressionen und Angstzustände am Lebensende beaufsichtigen und diese als Behandlungsmethoden für Klienten und als Ausbildungsprogramme für Kliniker verfügbar machen.

Dr. Thielking ist Facharzt für Psychiatrie sowie Hospiz- und Palliativmedizin und kann auf eine herausragende Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der Entwicklungs- und Forschungsinitiativen für innovative klinische Programme verweisen. Er war Leiter des psychoonkologischen Dienstes am Huntsman Cancer Institute (HCI) der University of Utah, wo er auch Medizinstudenten, Assistenzärzte für Psychiatrie und Palliativmediziner unterrichtete. Am HCI zeichnete er für die erfolgreiche Einbindung von ketamingestützten Psychotherapieleistungen in eine Onkologieambulanz verantwortlich. In seiner früheren Funktion als Associate Professor am Institut für Psychiatrie der University of Utah entwickelte Dr. Thielking die Grundlage für ein neues psychedelikagestütztes Therapie- und Forschungsprogramm. Im Jahr 2020 erwarb Dr. Thielking ein Zertifikat für Psychedelikatherapie und Psychedelikaforschung (Certification of Psychedelic Therapy and Research) vom California Institute of Integral Studies.

Es besteht ein dringender Bedarf an besseren Lösungen für die Millionen von Menschen, die unter psychischen Störungen leiden. Die klinische Forschung für psychedelische Medizin voranzutreiben, um therapieresistente psychische Erkrankungen behandeln zu können und Patienten durch die Entwicklung neuer Ansätze in der Behandlung von unterversorgten Erkrankungen wie krebsbedingten Depressionen zu unterstützen, ist der nächste Schritt in meinem Lebenswerk, führt Dr. Thielking aus. Novaminds expansives Netzwerk von Versorgungseinrichtungen und klinischen Forschungsstandorten wird maßgeblich dazu beitragen, dass immer mehr Menschen Zugang zu wirksameren Behandlungsmöglichkeiten erhalten. Ich freue mich wirklich sehr, Teil des Führungsteams von Novamind zu sein.

Dr. Thielking ist bestens qualifiziert, um als Führungskraft die Rolle des Chief Scientific Officer von Novamind zu bekleiden. Derzeit ist er in leitender Funktion in neue faszinierende Forschungsinitiativen eingebunden, zu denen auch eine erstmalig durchgeführte Pilotstudie zur Verabreichung von Psilocybin an depressive Krebspatienten im Rahmen einer Gruppentherapie zählt. Krebspatienten leiden deutlich häufiger unter Depressionen als die Allgemeinbevölkerung. Depressionen gehen mit einer verminderten Lebensqualität, einem erhöhten körperlichen Leidensdruck, einem ausgeprägten Todeswunsch und einer höheren Suizidrate einher. Daneben ist Dr. Thielking als Prüfer (Co-Investigator) im Rahmen einer Studie zur Bewertung von Ketamin als potenziellem Therapeutikum in der Behandlung der Opioidgebrauchsstörung tätig. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO)1 stehen 70 Prozent der weltweiten Todesfälle, die auf Drogenkonsum zurückzuführen sind, im Zusammenhang mit Opioiden. Man spricht hier auch von einer stillen Epidemie.

Yaron Conforti, seines Zeichens CEO und ein Director von Novamind, erklärt: Dr. Thielking ist für Novaminds Auftragsforschungsorganisation eine erstklassige Führungskraft. Seine Fachkenntnisse auf dem Gebiet der klinischen Forschung und seine Erfolgsbilanz in der Entwicklung von innovativen Behandlungsmethoden in der Psychiatrie sowie in der Hospiz- und Palliativmedizin werden Novamind maßgeblich dabei unterstützen, einen besseren Zugang zu psychedelischen Medikamenten zu schaffen.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von Cedar Psychiatry-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Cedar Clinical Research, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl Cedar Psychiatry als auch Cedar Clinical Research sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca.

1: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose

