noventum consulting zählt erneut zu den besten Arbeitgebern in Deutschland

Die noventum consulting GmbH aus Münster ist beim bundesweiten Wettbewerb ?Deutschlands Beste Arbeitgeber 2021? mit dem Great Place to Work? Gütesiegel für ihre Qualität und Attraktivität als Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Beim Ranking um den Titel ?Beste Arbeitgeber im Münsterland? waren die Münsteraner auf dem 1. Platz. In der Kategorie ?Beste Arbeitgeber NRW? errangen sie den 2. Platz, bundesweit und als ?Beste Arbeitgeber ITK? belohnte der 5. Platz die gute Personalarbeit der IT-Unternehmensberatung. Insgesamt 684 Unternehmen hatten an der Initiative des Forschungs- und Beratungsinstituts Great Place to Work? teilgenommen. Die Auszeichnung steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsbedingungen.

Coronagerecht wurden die Auszeichnungen vom Great Place to Work? Institute Deutschland in einem Livestream-Prämierungsevent verliehen. Neben den mit Spannung erwarteten Platzierungen bereicherten musikalische Beiträge und prominente Grußworte die Veranstaltung. So gratulierte z.B. Eckart von Hirschhausen den Unternehmen zu ihrem Engagement um eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur.

Der regionale Arbeitgeberwettbewerb ?Beste Arbeitgeber im Münsterland? wird seit 2012 jährlich von Great Place to Work? Deutschland durchgeführt. Partner der Great Place to Work?Initiative sind die Zeitungsgruppe Münsterland, Münsterland e.V. sowie der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).

?Dieses großartige Ergebnis ist Belohnung und Herausforderung zugleich für unsere mitarbeiterorientierte Unternehmensführung?, sagte Uwe Rotermund, Geschäftsführer und Besitzer des Münsteraner Unternehmens. ?Seit 2006 haben wir uns immer wieder an diesem Wettbewerb beteiligt und die Arbeit an den Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter ist fester Teil unserer Unternehmenskultur.?

Am Great Place to Work? Dachwettbewerb ?Deutschlands Beste Arbeitgeber 2021? beteiligten sich bundesweit Unternehmen aller Größen und Branchen. Sie stellten sich einer freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work? Institut und dem Urteil ihrer Mitarbeitenden.

Die noventum consulting GmbH ist eine international tätige IT Management Beratung.

1996 in Münster gegründet, ist noventum heute mit über 100 Mitarbeitern in Münster und Düsseldorf vertreten. In Luxemburg arbeitet ein selbständiges noventum-Partnerunternehmen.

Geschäftsführender Gesellschafter ist Uwe Rotermund.

noventum consulting unterstützt seine Kunden bei ihren IT-Herausforderungen und in ihrem Bemühen um eine moderne Unternehmenskultur.

Kunden sind überwiegend Dax-Konzerne sowie mittelständische Unternehmen und Organisationen mit großer IT-Infrastruktur.