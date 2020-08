novomind MEA: Al Zahra Hospital Dubai optimiert Terminvergabe-Service mit Chatbot und KI

.

– novomind iAGENT von Hamburger Software-Entwickler im Einsatz

– Customer-Service-Plattform mit diversen digitalen Kanälen wie Chat, WhatsApp und Facebook Messenger mit Messenger Bot und Website Chatbot

– Echtzeit-Terminvergabe mit Zugriff auf Ärzte-Sprechstundenplanung

– Sichere Authentifizierung über OTP per SMS?

Terminvereinbarungen mit Arzt und Klinik ganz ohne Wartezeiten, schnell und bequem über WhatsApp, den Facebook Messenger oder die Klinik-Website: Im Al Zahra Hospital Dubai ist das ab sofort über den Live-Chat mit einem Chatbot möglich. Um den Terminvergabe-Service für Patienten zu optimieren und das Klinikpersonal zu entlasten, setzt die Privatklinik mit 187 Betten auf Plattformen mit Künstlicher Intelligenz (KI) und nutzt dabei die Software von novomind.?

In dem Krankenhaus mit 200 Ärzten und mehr als 400 Pflegekräften ist die Omnichannel-Customer-Service-Plattform novomind iAGENT mit Mail- und Chat-Modul sowie Website Chatbot im Einsatz. Die Tochtergesellschaft novomind MEA (Middle East and Africa) des Hamburger Software-Entwicklers novomind AG hat zudem eine verifizierte WhatsApp-Schnittstelle und den Facebook Messenger mit Chatbot als neue Kanäle für den Terminbuchungsdienst der Klinik im Rahmen von novomind iAGENT implementiert.?

?Wir wissen, dass ein Patient im Jahr 2020 sofortigen Zugang zu Terminen und eine umgehende Reaktion wünscht und nicht bereit ist zu warten, wenn er sonst alles bequem per Handy erledigen kann. Unser KI-gestützter WhatsApp-Kanal ist möglicherweise der bequemste Weg, um Arzt-Termine sofort zu buchen, darauf zuzugreifen sowie eine Vielzahl anderer Dienste zu nutzen?, so Dr. Mohaymen Abdelghany, CEO des Al Zahra Hospital Dubai.

Patienten erhalten über Website und Messenger direkten Zugriff auf die Sprechstundenplanung der Ärzte des Al Zahra Hospital Dubai. Die Terminvergabe erfolgt in Echtzeit. Bei der Buchung führt der Patient einen Dialog mit dem Chatbot. Über ihn werden alle erforderlichen Informationen für eine Terminvereinbarung generiert. Sind die Angaben komplett, bestätigt der Chatbot den Termin. Eine OTP (One-time password)-Authentifizierung mit einem Einmal-Passwort per SMS, das im Buchungsprozess abgefragt wird, sorgt für eine sichere Kommunikation.?

?Das Al Zahra Hospital ist eines der ersten Krankenhäuser in Dubai, das die Kommunikation mit seinen Patienten vollständig digitalisiert, indem es seine Kundenservice-Plattformen unter einem KI-gestützten Dach integriert. Dadurch entfallen Wartezeiten für Personen, die Termine oder Informationen suchen. Der in die Backend-Systeme des Krankenhauses integrierte Chatbot kann die schriftlichen Fragen der Patienten interpretieren, entsprechend reagieren und Termine vollständig buchen?, erklärt Hossam Amer, Managing Director von novomind MEA. ??

Der virtuelle Assistent kann den Live-Chat auch an einen menschlichen Ansprechpartner übergeben. Die Übergabe erfolgt automatisch auf Bitte des Patienten oder wenn der Chatbot eine Frage mehr als dreimal nicht beantworten kann.

Über das Al Zahra Private Hospital Dubai (AZHD)?

Das Al Zahra Hospital Dubai wurde 2013 mit dem Hauptziel gegründet, durch modernste Ausstattung und erstklassige medizinische Experten eine medizinische Premium-Versorgung mit höchstem Komfort zu bieten. Das Krankenhaus in Dubai ist von der Joint Commission International akkreditiert und verfügt über verschiedene renommierte Zertifizierungen von internationalen Akkreditierungsstellen auf der ganzen Welt. Die hochmoderne Einrichtung verfügt über eine Kapazität von 187 Betten. Patienten werden dort mit einem breiten Spektrum an Gesundheitsdiensten versorgt. Ihnen wird ein persönlicher Service geboten mit dem Focus auf klinische Ergebnisse durch evidenzbasierte Medizin. Das große medizinische Team im Al Zahra Hospital Dubai besteht aus über 200 Ärzten und mehr als 400 Pflegekräften mit viel Erfahrung in den jeweiligen verschiedenen medizinischen Fachbereichen.?www.azhd.ae

Die novomind AG entwickelt seit 20 Jahren intelligente, weltweit einsetzbare Omnichannel-Commerce- und -Customer-Service-Software und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio beinhaltet standardisierte Lösungen für Commerce-Unternehmen und Contact Center und umfasst die Produkte novomind iPIM, novomind iSHOP, novomind iMARKET und novomind iAGENT. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gehört ebenso zum Leistungsportfolio wie die Vorteile eines internationalen Partnernetzwerkes. Als inhabergeführtes Unternehmen bietet novomind alles, was heute für modernen Omnichannel-Commerce und -Customer-Service notwendig ist. Ein über 400-köpfiges Team betreut derzeit rund 250 Unternehmen und wächst stetig. Zu den zufriedenen Kunden zählen u.a. C&A, CTS Eventim, Globetrotter, Görtz, Mammut, OTTO, Ernsting–s family, EnBW, babywalz und Sixt. Internationale Konzerne, Mittelständler und Verbände vertrauen seit vielen Jahren auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Mit dem Start des Tochterunternehmens novomind MEA im April 2018 betrat novomind die Märkte des Mittleren Ostens und Nordafrikas und schuf die ideale Ergänzung zum bestehenden Fulfillment Center in Ägypten (novomind Egypt LLC). www.novomind.com