NRU-120S von Neousys Technology als Sieger der Vision Systems Design 2021 Innovators Awards ausgezeichnet

Neousys Technology, ein branchenführender Anbieter von robusten Embedded-Systemen, hat heute bekannt gegeben, dass seine Baureihe NRU-120S im Rahmen des Vision Systems Design 2021 Innovators Awards-Programms als eines der besten Machine Vision-Systeme ausgezeichnet wurde. Die Jury des Programms setzt sich aus bekannten und geschätzten Experten aus Unternehmen zur Systemintegration und für den Verbraucherbereich zusammen.

„Das Vision Systems Design-Team gratuliert Neousys Technology für seine Ergebnisse beim 2021 Innovators Awards-Programm“, sagt Chris Mc Loone, der Leiter des Programms. „Ziel dieses neutral urteilenden und jedes Jahr stärker frequentierten Programms ist es, die innovativsten Produkte und Systeme im Bereich Machine Vision zu ehren. Das Neousys-Team hat jeden Grund, stolz zu sein.“

Der NRU-120S ist eine robuste und zuverlässige lüfterlose Edge-KI-Inferenzplattform mit NVIDIA® Jetson AGX Xavier. Diese Plattform liefert die Leistung einer 120 W-GPU, verbraucht dabei aber weniger als 30 W an Energie. Das NRU-120S-System ist mit zwei 2,5-Zoll-Laufwerksschächten ausgestattet, die einen problemlosen Wechsel der Datenträger ermöglichen, und hat 4 PoE+- und 3 USB-Anschlüsse für IP-, Industrie- und USB-Kameras. Das System ermöglicht mit NVIDIA®-KI-Tools und Deep Learning-Frameworks eine Verlagerung von Bild- und Video-Inferenzen in Echtzeit an die Edge-Knoten. Die robuste NRU-120S-Baureihe ist mit ihrem weiten Betriebstemperaturbereich von -25°C bis 70°C und ihrem geringen Energiebedarf ideal für raue Außenbereiche. Sie bietet Bordfunktionen wie Zündsteuerung und CAN-Bus, unterstützt drahtlosen Datenaustausch beispielsweise über Wi-Fi- und 4G-Module und verfügt über externe Anschlussmöglichkeiten zum Datenaustausch mit isolierten DI (3-Kanal) und isoliertem DO (4-Kanal). Zusammen machen diese Funktionen die NRU-120S-Systeme perfekt für den Einsatz in mobilen Anwendungen und zur Bereitstellung in Fahrzeugen.

Kaichu Wu, Produktmanager von Neousys Technology sagt: „Wir freuen uns, dass NRU-120S von Neousys Technology als Sieger der Vision Systems Design 2021 Innovators Awards ausgezeichnet wurde. Als robuster 30 W-GPU-Computer ist der NRU-120S genau das passende System für alltagstaugliche Edge-KI-Bereitstellungen. Dank dem industrietauglichen Design von Neousys hinsichtlich der thermischen, Energie- und mechanischen Anforderungen garantiert die NRU-120S-Baureihe einen stabilen Betrieb rund um die Uhr, auch in rauen Umgebungen für Edge-Knoten. Sie ist ideal für geeignet für die wachsende Anzahl an Vision-basierten KI-Anwendungen wie Echtzeit-Alarmsysteme, Bordsysteme zur Gesetzeskonformität, Precision Agriculture und autonome Logistik.“

Weitere Informationen zur Embedded-Edge-KI-Plattform NRU-120S mit NVIDIA Jetson AGX Xavier von Neousys?https://www.neousys-tech.com/…

Neousys Technology, gegründet 2010, entwickelt und produziert robuste Embedded-Plattformen und -Module. Mit Know-how- Schwerpunkten von Embedded-Computing bis zu Datenerfassung und -verarbeitung ist es das Ziel von Neousys, für viele Branchen Produkte mit innovativen Featuresets aber einfachen und robusten Architekturen zu entwickeln.

Neousys Technology bietet anwendungsorientierte Plattformen in den folgenden Produktkategorien:

? Robuste lüfterlose Embedded-Computer mit weitem Betriebstemperaturbereich

? Machine Vision-Plattformen mit mehreren GigE/PoE-Ports

? Lüfterlose Fahrzeugcomputer

? Ultrakompakte lüfterlose Controller

? Computersysteme für Überwachung und Videoanalyse