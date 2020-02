NRW-FDP-Chef sieht AfD nach den Vorgängen in Thüringen auf dem Rückzug

Nach den Vorgängen in Thüringen sieht der

nordrhein-westfälische FDP-Chef und Vizeministerpräsident Joachim Stamp die AfD

auf dem Rückzug. Er sehe jetzt die Chance, die AfD in NRW wieder unter die

Fünf-Prozent-Hürde zu drücken: “Die AfD bringt keine konstruktive Arbeit ein und

ist in Umfragen wieder in der Abwärtsbewegung”, sagte Stamp der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Samstag). Er räumte ein, dass die Wahl in Thüringen ein

Riesenfehler war, nahm zugleich aber den FDP-Bundesvorsitzenden Christian

Lindner in Schutz: “Ich finde, dass man Christian Lindner unrecht tut: Sein

Statement war nicht schwammig.” Auch nach der Wahl in Hamburg werde Lindner

FDP-Chef bleiben: “Egal wie die Wahl ausgeht – Christian Lindner bleibt

FDP-Bundesvorsitzender.”

Anders als Lindner hatte Stamp nach der Wahl des FDP-Parteikollegen Thomas

Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen mithilfe der AfD noch am selben

Tag klar dessen Rücktritt gefordert und dafür viel Beifall erhalten.

Stamp, zugleich Familien- und Integrationsminister in NRW, macht Unterschiede in

der Bewertung der Vorfälle zwischen West- und Ostdeutschen aus: “Viele Menschen

in Ostdeutschland haben einen etwas anderen Blick auf diesen Vorfall in

Thüringen, den ich nicht nachvollziehen kann.” Das liege möglicherweise daran,

dass im Osten Deutschlands zwei Diktaturen nicht richtig aufgearbeitet worden

seien. “Viele Leute dort sehen nicht, dass es sich nur formal um eine

demokratische Wahl handelte – weil die AfD einen eigenen Kandidaten

vorgeschlagen hat, den sie gar nicht gewählt hat.” Das sei ein “subversives

Verhalten”, das dem Geist der Verfassung widerspreche.

