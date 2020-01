NRW Justiz führt erste Auktion von bei Cyberkriminellen in Deutschland beschlagnahmten Bitcoin-Vermögen durch – scharfe Kritik an Facebook und Twitter

Köln. Zum ersten Mal versteigert die Justiz bei Cyberkriminellen

beschlagnahmtes Vermögen der Kryptowährung Bitcoin. So sollen Bitcoins im Wert

von zirka 600.000 Euro über das NRW-Portal “justiz-auktion.de” in Kürze an den

Meistbietenden abgegeben werden, berichtete Markus Hartmann, Chef der Zentral-

und Ansprechstelle Cybercrime in NRW (ZAC) dem “Kölner Stadt-Anzeiger”. Ferner

erhob der Oberstaatsanwalt massive Vorwürfe gegen Facebook und Twitter. Bei der

Fahndung nach Urhebern von Hass-Postings im Netz seien sie nicht hilfreich. “Die

Betreiber der sozialen Netzwerke verweisen dann meist auf ihre Mutter-Konzerne

in Irland oder in den USA, und spätestens dort verlaufen unsere Anfragen im

Sande”, moniert Hartmann. Viele radikale User, die aus Facebook verbannt würden,

docken demnach beim russischen Gegenstück vk.com an. “Dort geht es noch weitaus

härter zu”, so Hartmann. “Die Betreiber antworten erst gar nicht auf unsere

Anfragen.” Insofern sieht der Cybecrime-Experte auch die Gesetzesinitiative der

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) zu dem Thema kritisch. Demnach

sollen künftig Facebook & Co. dazu verpflichtet werden, eigenständig politische

Hetzer zu melden und deren IP-Adresse mitzuteilen. Sollte dieses Gesetz so

kommen, rechnet die Justiz mit einer enormen Verfahrenswelle. Hartmann: “Jedes

Quartal bearbeitet allein Facebook ihren eigenen Transparenzberichten zufolge

160.000 Löschvorgänge in Deutschland.” Bleibe die Frage, wer künftig all diesen

Fällen bei Polizei und Staatsanwaltschaft nachgehen soll.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4485968

OTS: Kölner Stadt-Anzeiger

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell