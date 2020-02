NRW-Politiker kritisieren Getränke-Lieferdienst Flaschenpost wegen Klage gegen Betriebsratswahl

Das juristische Vorgehen gegen die geplante Wahl eines

Betriebsrats beim Getränke-Lieferdienst Flaschenpost sorgt in der Politik für

Empörung. “Auch die Beschäftigten in Start-ups haben das Recht, einen

Betriebsrat zu gründen und sich für gute Arbeitsbedingungen stark zu machen”,

sagt Christina Kampmann, digitalpolitische Sprecherin der SPD im NRW-Landtag der

Düsseldorfer Rheinischen Post (Montag): “Wenn Mitbestimmung bei Flaschenpost

unterdrückt wird und da, wo versucht wird, einen Betriebsrat zu gründen,

Kündigungen erfolgen, ist das auf das Schärfste zu verurteilen”. Der

digitalpolitische Sprecher der Grünen im NRW-Landtag, Matthi Bolte-Richter,

sagte der “Rheinischen Post”: “Gerade Start-ups brauchen Flexibilität. Sobald

sie sich aber - so wie Flaschenpost – am Markt etabliert und eine

gewisse Größe erreicht haben, müssen ihre Mitarbeiter die Möglichkeit haben,

Mitbestimmung einzufordern und einen Betriebsrat zu gründen.”

In Düsseldorf versuchen Mitarbeiter momentan, erstmals einen Betriebsrat in

einem Flaschenpost-Logistikzentrum zu gründen. Vor dem Arbeitsgericht Düsseldorf

hatte Flaschenpost versucht, die Berufung eines Wahlvorstands für ungültig

erklären zu lassen. Der Richter war diesem Antrag jedoch nicht gefolgt. Eine

Flaschenpost-Sprecherin betonte: “Wir begrüßen das Engagement, legen jedoch auch

bei diesem Thema großen Wert auf Professionalität und Chancengleichheit, so dass

wir die aktuelle Situation nun durch die Arbeitsgerichte klären lassen.”

Parallel zum juristischen Vorgehen war acht von zehn Schicht- bzw. Teamleitern

am Standort Düsseldorf gekündigt worden. Die Gewerkschaft NGG vermutet einen

Zusammenhang zur geplanten Betriebsratswahl.

