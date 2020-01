NRW-Polizei testet Taser

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen erprobt derzeit den

Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten, sogenannten Tasern. “Das Landesamt für

zentrale polizeiliche Dienste sowie das Landesamt für Ausbildung und Fortbildung

der Polizei erproben den Taser derzeit mit ausgewählten Polizeibehörden”, sagte

ein Sprecher des NRW-Innenministeriums der Düsseldorfer “Rheinischen Post”

(Donnerstag). Teile des Testberichts lägen schon im Ministerium vor. “Sobald der

Bericht vollständig ist, erfolgt eine Abwägung zwischen Chancen und Risiken für

einen Pilotversuch und eine mögliche Einführung der Geräte”, sagte der Sprecher.

Vor einem halben Jahr hatte das Innenministerium noch mitgeteilt, dass die Taser

aus Kostengründen vorerst nicht eingeführt würden. Seit Jahren fordern

Polizisten in NRW den Einsatz der Geräte. Die Waffe schießt über kleine

Projektile elektrische Impulse in den Körper. Sie kommt vor allem bei Angriffen

mit Messern aus kürzester Distanz zum Einsatz. Nach Einschätzung der Polizei ist

sie effektiver als der Einsatz von Pfefferspray, bei dem sich die Polizisten

auch immer selbst verletzen würden.

