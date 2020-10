NTT DATA auf Platz 3 im IDC FinTech-Ranking

München, 23. Oktober 2020 – NTT DATA, führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, belegt den dritten Platz im IDC (International Data Corporation) FinTech-Ranking: Top 100 . Die Spitzenposition verdeutlicht das anhaltende Wachstum von NTT DATA in allen Branchen und die Stärke des Unternehmens in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Zahlungsverkehr und Kapitalmärkte.

Das 17. jährliche FinTech-Ranking berücksichtigt die besten Hardware-, Software- und Dienstleistungsanbieter der Finanzdienstleistungsbranche weltweit. Anbieter, die mindestens ein Drittel ihres Umsatzes im Finanzsektor erzielen, werden auf Grundlage des Umsatzes bewertet, den sie im Kalenderjahr 2019 in diesem Bereich erzielt haben. Diese Anbieter bilden das technologische Rückgrat der Finanzdienstleistungsbranche, für die IDC Financial Insights die weltweiten Ausgaben für IT bis 2024 mit über 577 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

“Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche schöpfen ihre IT-Kapazitäten voll aus, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und sich auf die Zukunft vorzubereiten”, sagte Hisashi Matsunaga, Director and Executive Vice President, Head of Banking Headquarters, NTT DATA Corporation. “Dieser wiederholte dritte Platz in Folge zeigt, dass wir eine starke Erfolgsbilanz in der Branche vorweisen können.” Wir sind hochmotiviert, den weltweit führenden Finanzinstitutionen weiterhin die richtigen digitalen Lösungen zur Verfügung zu stellen, die ihnen dabei helfen, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, das Unternehmenswachstum zu beschleunigen und ihre Organisationen zu vereinfachen.”

Die Daten für das jährliche IDC FinTech-Ranking stammen aus Umfragen der IT-Anbieter sowie Forschungen und Marktanalysen, die von IDC Financial Insights durchgeführt wurden.

“Die Erwähnung im IDC FinTech-Ranking ist eine bedeutsame Anerkennung, die das Bemühen eines Anbieters um den Erfolg seiner Kunden aus der Finanzbranche widerspiegelt”, sagte Marc DeCastro, Research Director bei IDC Financial Insights. “Das FinTech-Ranking, das nun schon seit 17 Jahren besteht, ist der weltweite Ranglistenstandard für Fintech-Anbieter der Finanzbranche, und wir gratulieren den diesjährigen Gewinnern.”

NTT DATA greift auf fundierte Branchenkenntnisse zurück und bietet so den Kunden die notwendigen Einblicke, Lösungen und Ergebnisse, um in allen Bereichen der Finanzdienstleistungen erfolgreich zu sein. Das breit gefächerte Angebot des Unternehmens unterstützt Kunden dabei, neue Einnahmequellen durch kreative Geschäftsmodelle zu erschließen, die die IT-Komplexität reduzieren, Risiken mindern, globale Vorschriften einhalten und die Kundenorientierung erhöhen.