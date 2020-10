NU SKIN? BERICHTET ÜBER GESCHÄTZTE EINNAHMEN IM DRITTEN QUARTAL, DIE DEUTLICH ÜBER DEN FRÜHEREN PROGNOSEN LIEGEN

Die Ausweitung digitaler Geschäfte führt zu Umsatzsteigerung und Kundenwachstum und macht Nu Skin? zu einem starken Vertriebsführer – Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal am 4. November

PROVO, Utah ─ 1. Oktober 2020 ─ Nu Skin? schätzte den Umsatz für das dritte Quartal 2020 auf 700 bis 703 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über seiner früheren Prognose von 605 bis 635 Millionen US-Dollar.

?Vor allem dank der laufenden Investitionen in unser digitales Geschäftsmodell und unser starkes Produktportfolio konnten wir im dritten Quartal sowohl bei den Kunden als auch bei den Vertriebspartnern ein deutliches Wachstum verzeichnen?, sagte Ritch Wood, CEO von Nu Skin?. ?Unsere Ergebnisse profitierten auch vom aktuellen Umfeld, in dem die Verbraucher mehr Zeit online verbringen und von zu Hause aus arbeiten. So können die Vertriebspartner die Reichweite der Social Media Plattformen nutzen, um ein höheres Produktivitätsniveau zu erreichen. Digitale Transaktionen machten in diesem Quartal etwa 90 Prozent des Umsatzes aus. Wir freuen uns auch über eine größere geografische Ausgewogenheit unseres Geschäftes und ein starkes Wachstum unseres Fertigungssegments dank der anhaltenden Expansion im Westen sowie der sequenziellen Verbesserungen in China. Diese Ergebnisse sorgen für eine zunehmende Dynamik im vierten Quartal und lassen die Vorfreude auf die bevorstehende globale Präsentation unseres neuen ageLOC? Boost-Gerätes und die bioadaptive Hautpflegelinie Nutricentials? wachsen?.

Nu Skin? wird seine vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal am Mittwoch, den 4. November veröffentlichen und einen aktualisierten Ausblick für 2020 geben. Das Managementteam wird am selben Tag um 17.00 Uhr eine Telefonkonferenz mit der Investorengemeinschaft veranstalten. Der Webcast der Telefonkonferenz wird inklusive der präsentierten Finanzinformationen auf der Investor-Relations-Seite von Nu Skin? unter ir.nuskin.com verfügbar sein. Eine Wiederholung des Webcasts ist bis zum 18. November an gleicher Stelle abrufbar.

Über Nu Skin?

Das vor 35 Jahren gegründete Unternehmen Nu Skin? entwickelt und vertreibt hochwertige, innovative Produkte in den Bereichen Kosmetik, Haut- und Körperpflege sowie Beauty und Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen baut auf seiner wissenschaftlichen Expertise in den Bereichen Hautpflege und Ernährung auf, um kontinuierlich innovative Produktmarken zu entwickeln. Darunter befinden sich die Personal Care-Marke Nu Skin?, die Ernährungsmarke Pharmanex? und die Anti-Aging-Marke ageLOC?.

Die Marke ageLOC? hat treue Kunden für Produkte wie das ageLOC? LumiSpa Hautreinigungs- und Behandlungssystem, das ageLOC? Galvanic Spa sowie das ageLOC? TR90? Gewichtsmanagement und Körperformungssystem generiert. Nu Skin? verkauft seine Produkte über ein globales Netzwerk an Vertriebspartnern in Amerika, Europa, Afrika und in der Asien/Pazifik Region. Als langjähriges Mitglied von Direktvertriebsverbänden weltweit bekennt sich Nu Skin? zu den Verbraucherrichtlinien der Branche, die diejenigen schützen und unterstützen, die ihre Produkte über den Direktvertriebskanal verkaufen und kaufen. Ziel des Unternehmens ist es, das Lebensgefühl und Wohlbefinden der Konsumenten zu steigern. Mit den innovativen Produkten, einer unabhängigen Geschäftsmöglichkeit und seiner Unternehmenskultur revolutioniert Nu Skin? den Lifestyle.