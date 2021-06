NU SKIN? ERHÄLT MEHRERE BRANCHENAUSZEICHNUNGEN

?Von den erstklassigen Schönheits- und Wellnessprodukten, bis hin zu einer Geschäftsmöglichkeit für aufstrebende Unternehmer, bieten wir der Welt ein großes Spektrum an“, sagte Ryan Napierski, President & CEO. “ Die Auszeichnungen spiegeln nicht nur wider, wer wir sind, sondern auch die Mission, die seit der Gründung von Nu Skin? im Mittelpunkt unserer Kultur steht. Während wir jedes Jahr danach streben uns zu verbessern, versuchen wir im gleichen Zuge etwas Gutes für die Menschen zu bewirken, die ein Teil unserer Gründung vor mehr als 35 Jahren waren?.

Der ?Bravo Global Good Award? wurde in diesem Jahr eingeführt, um Unternehmen zu würdigen, die den Weg einer sinnvollen globalen Verantwortung gehen wollen. Nu Skin? ist das erste Unternehmen, welches diese Auszeichnung verliehen bekommen hat. Mit dem ?Global Good Award? werden insbesondere Unternehmen ausgezeichnet, die proaktive Ansätze in den Bereichen Umwelt, Philanthropie und soziale Verantwortung verfolgen. Vor allem die kontinuierlichen Bemühungen von Nu Skin?, durch Wohltätigkeitsprojekte, Gemeinschaftsprogramme, Ernährungsinitiativen und Nachhaltigkeitsverpflichtungen etwas Gutes zu bewirken, trugen zu dieser Anerkennung bei.

Seit der Einführung der Auszeichnung ?Best Places to Work? im Jahr 2016 ist Nu Skin? das einzige Unternehmen, welches jedes Jahr als bester Arbeitgeber geehrt wurde. Die Preisträger werden durch Tausende von anonymen, mitarbeiterbasierten Umfragen in der Direktvertriebsbranche ermittelt. Diese Umfragen messen Eigenschaften, wie das Engagement der Mitarbeiter, die Arbeitsplatzkultur, die integrative Umgebung und wie gut die Unternehmensvision mit der Belegschaft übereinstimmt.

„Im vergangenen Jahr haben wir mehr denn je gespürt, wie unsere Mitarbeiter die Kultur und die Werte von Nu Skin? wirklich verkörpern“, so Jeff Bettinger, Chief Human Resources Officer. „Die Kultur und der Zusammenhalt eines Unternehmens kann auf eine harte Probe gestellt werden, wenn alle Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten müssen und nur wenig persönlich miteinander zu tun haben. Wir haben viele Schritte unternommen, um unseren Mitarbeitern zu helfen, sich an diese ungewohnten Umstände anzupassen. Auch haben sie kreative Wege gefunden, um miteinander in Kontakt zu treten und Widerstandsfähigkeit sowie Güte gezeigt, um sich um das Wohl der Anderen zu kümmern. Nur durch ihre Unterstützung konnten wir realisieren, dass unser Unternehmen weiter wächst und gedeiht.

Außerdem wurde Nu Skin? für den generierten Umsatz im Jahr 2020 gewürdigt und belegte Platz 6 in der ?DSN Global 100?. Darüber hinaus wurde Nu Skin? als eines von acht Unternehmen ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr den Platin-Status im Rahmen des Direct Selling News Customer-Centric Recognition Programmes erhalten haben. Dies ist die höchste Anerkennungsstufe für ein kundenorientiertes Unternehmen in der Direktvertriebsbranche.

Über Nu Skin?:

Das vor 35 Jahren gegründete Unternehmen Nu Skin? entwickelt und vertreibt hochwertige, innovative Produkte in den

Bereichen Kosmetik, Haut- und Körperpflege sowie Beauty und Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen baut auf ihrer

wissenschaftlichen Expertise in den Bereichen Hautpflege und Ernährung auf, um kontinuierlich innovative Produktmarken zu

entwickeln. Darunter befinden sich die Personal Care-Marke Nu Skin?, die Ernährungsmarke Pharmanex? und die Anti- Aging-Marke

ageLOC?. Die Marke ageLOC? hat treue Kunden für Produkte wie das ageLOC? LumiSpa Hautreinigungs- und Behandlungssystem, das

ageLOC Youth Nahrungsergänzungsmittel, das ageLOC Me? maßgeschneiderte Hautpflegesystem sowie das ageLOC TR90?

Gewichtsmanagement- und Körperformungssystem generiert. Nu Skin? verkauft ihre Produkte über ein globales Netzwerk an

Vertriebspartnern in Amerika, Europa, Afrika und in der Asien/Pazifik Region. Als langjähriges Mitglied von Direktvertriebsverbänden weltweit bekennt sich Nu Skin? zu den Verbraucherrichtlinien der Branche, die diejenigen schützen und unterstützen, die ihre Produkte über den Direktvertriebskanal verkaufen und kaufen. Ziel des Unternehmens ist es, das Lebensgefühl und Wohlbefinden der Konsumenten zu steigern. Mit den innovativen Produkten, einer unabhängigen Geschäftsmöglichkeit und der Unternehmenskultur revolutioniert Nu Skin? den Lifestyle.