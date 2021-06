NU SKIN? ERNENNT CONNIE TANG, EINE FÜHRENDE PERSÖNLICHKEIT DER BEAUTY-BRANCHE, ZUR LEITERIN FÜR GLOBALES WACHSTUM UND KUNDENERFAHRUNG.

PROVO, UTAH ? April 21, 2021 ? Nu Skin?, weltweit führender Anbieter von innovativen Schönheits- und

Wellnessprodukten gab heute bekannt, dass Connie Tang als Executive Vice President und Chief Global

Growth & Customer Experience Officer das Unternehmen bereichern wird. Tang hat sich als Top-Führungskraft in der Wirtschaft etabliert und kann auf eine langjährige Erfahrung in der Leitung globaler Organisationen zurückblicken.

In dieser Position wird Tang die globalen Märkte des Unternehmens beaufsichtigen, in dem sie das

Wachstum und die Loyalität der Kunden fördert sowie künftig Chancen und Möglichkeiten für Markenpartner und Vertriebsleiter schafft. Darüber hinaus wird sie ein spezielles CX-Team leiten, welches über die Märkte und Geschäftsfunktionen des Unternehmens hinweg integriert ist, um eine global ausgerichtete Kundenerfahrung zu ermöglichen.

„Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Kunden und Vertriebspartnern einen besseren Service bieten

zu können. Um diesen zu ermöglichen haben wir schon Ende 2020 in ?EMEA? eine Strukturveränderung vorgenommen. Dabei wurden die 26 bestehenden Märkte in ?EMEA? in drei gleich große Regionen unterteilt?, so Lukas S. Rieder, Vice President Central and East Europe, Russia & Ukraine. „Ich freue mich, dass wir nun mit dem Start von Connie Tang als Exekutive Vice Präsident und Chief Global Growth &

Customer Experience Office die Umstrukturierung abrunden können. Zukünftig wird uns die neue Struktur erlauben schnell auf Kundenwünsche und Marktveränderungen zu reagieren und Strategien zeitnah umzusetzen.

Ryan Napierski, President und CEO fügte abschließend hinzu: „Wir sind sehr glücklich, eine so talentierte Führungspersönlichkeit in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ich kenne Connie seit vielen Jahren und bin mir sicher, dass ihre Fähigkeiten, ihre Erfahrung und ihr Ruf im Bereich Beauty und Wellness perfekt mit unserer Vision und Strategie übereinstimmen. Während ihrer gesamten Karriere hat Connie die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund gestellt, transformative digitale Kundenerlebnisse vorangetrieben und zu einem globalen Wachstum geführt. Sie ist seit langem eine Befürworterin und prominente Vordenkerin in Sachen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Wir sind uns sicher, dass

dies eine wichtige Ergänzung für unser Nu Skin? Team sein wird. Darüber hinaus ist ihre vielleicht wertvollste Eigenschaft ihre Fähigkeit, andere zu inspirieren und zu Großartigem zu führen.“

Über Nu Skin?:

Das vor 35 Jahren gegründete Unternehmen Nu Skin? entwickelt und vertreibt hochwertige, innovative Produkte in den Bereichen Kosmetik, Haut- und Körperpflege sowie Beauty und Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen baut auf ihrer wissenschaftlichen Expertise in den Bereichen Hautpflege und Ernährung auf, um kontinuierlich innovative Produktmarken zu entwickeln. Darunter befinden sich die Personal Care-Marke Nu Skin?, die Ernährungsmarke Pharmanex? und die Anti- Aging-Marke

ageLOC?. Die Marke ageLOC? hat treue Kunden für Produkte wie das ageLOC? LumiSpa Hautreinigungs- und Behandlungssystem, das ageLOC Youth Nahrungsergänzungsmittel, das ageLOC Me? maßgeschneiderte Hautpflegesystem sowie das ageLOC TR90? Gewichtsmanagement- und Körperformungssystem generiert. Nu Skin? verkauft ihre Produkte über ein globales Netzwerk an Vertriebspartnern in Amerika, Europa, Afrika und in der Asien/Pazifik Region. Als langjähriges Mitglied von Direktvertriebsverbänden weltweit bekennt sich Nu Skin? zu den Verbraucherrichtlinien der Branche, die diejenigen schützen und unterstützen, die ihre Produkte über den Direktvertriebskanal verkaufen und kaufen.

Ziel des Unternehmens ist es, das Lebensgefühl und Wohlbefinden der Konsumenten zu steigern. Mit den innovativen Produkten, einer unabhängigen Geschäftsmöglichkeit und der Unternehmenskultur revolutioniert Nu Skin? den Lifestyle.