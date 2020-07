NU SKIN? MELDET FÜR DAS ZWEITE QUARTAL GESCHÄTZTE UMSÄTZE, WELCHE DIE BISHERIGEN PROGNOSEN ÜBERSTEIGEN

Nu Skin? verzeichnet ein, stärker als erwartetes, globales Kundenwachstum und eine beschleunigte digitale Akzeptanz. Die Veröffentlichung der Gewinne für das zweite Quartal ist für den 5. August geplant.

PROVO, Utah, 01. Juli 2020 ? Nu Skin? hat heute seine geschätzten Profiterwartungen für das zweite Quartal 2020 auf ungefähr $603 bis $608 Millionen nach oben korrigiert. Das Unternehmen hatte seinen Zweit-Quartals Umsatz zuvor zwischen $520 und $550 Millionen prognostiziert. Nu Skin? wird am 5. August über seine Quartalszahlen, einschließlich des Gewinns pro Aktie berichten und einen revidierten Ausblick für das Gesamtjahr 2020 geben.

Wir freuen uns berichten zu können, dass der erwartete Umsatz für das zweite Quartal unsere bisherigen Richtwerte, durch den besonders in Amerika und Europa starken globalen Neukundenzuwachs, um ein Vielfaches übersteigt. Die Trends, die wir beobachten, sind ein Verdienst der Anpassungsfähigkeit, der harten Arbeit unserer globalen Vertriebsmitarbeiter und der andauernden hochwertigen Qualität unserer Produkte. Nu Skin??s Investments in Technologien und unser Einsatz, die digitalen Fähigkeiten des Unternehmens hervorzuheben, waren zudem ausschlaggebende Faktoren für die Leistung und Geschäftskontinuität des zweiten Quartals. Mehr als 80% dieses Volumens sind durch Online-Transaktionen erwirtschaftet worden.? Ritch Wood, CEO Nu Skin?

Nu Skin? wird die vollständigen Ergebnisse des zweiten Quartals am Mittwoch, den 05. August, nachdem der Markt geschlossen hat, veröffentlichen. Das Management-Team wird diesbezüglich am selben Tag um 23:00 Uhr deutscher Zeit, eine Telefonkonferenz mit der Investorengemeinschaft veranstalten. Die Webcast-Aufnahme der Telefonkonferenz, einschließlich der vorgestellten finanziellen Informationen, wird unter der Firmenwebsite ir.nuskin.com unter der Rubrik ?Anlegerbeziehungen?, abrufbar sein. Eine Wiederholung der Webcast-Aufnahme wird dort bis einschließlich Donnerstag, den 19. August, verfügbar sein.

Über Nu Skin?

Das vor 35 Jahren gegründete Unternehmen Nu Skin? entwickelt und vertreibt hochwertige, innovative Produkte in den Bereichen Kosmetik, Haut- und Körperpflege sowie Beauty und Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen baut auf seiner wissenschaftlichen Expertise in den Bereichen Hautpflege und Ernährung auf, um kontinuierlich innovative Produktmarken zu entwickeln. Darunter befinden sich die Personal Care-Marke Nu Skin?, die Ernährungsmarke Pharmanex? und die Anti-Aging-Marke ageLOC?.Die Marke ageLOC? hat treue Kunden für Produkte wie das ageLOC? LumiSpa Hautreinigungs- und Behandlungssystem, das ageLOC? Galvanic Spa sowie das ageLOC? TR90? Gewichtsmanagement und Körperformungssystem generiert. Nu Skin? verkauft seine Produkte über ein globales Netzwerk an Vertriebspartnern in Amerika, Europa, Afrika und in der Asien/Pazifik Region. Als langjähriges Mitglied von Direktvertriebsverbänden weltweit bekennt sich Nu Skin? zu den Verbraucherrichtlinien der Branche, die diejenigen schützen und unterstützen, die ihre Produkte über den Direktvertriebskanal verkaufen und kaufen. Ziel des Unternehmens ist es, das Lebensgefühl und Wohlbefinden der Konsumenten zu steigern. Mit den innovativen Produkten, einer unabhängigen Geschäftsmöglichkeit und seiner Unternehmenskultur revolutioniert Nu Skin? den Lifestyle.